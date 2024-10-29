"Возвращение BioWare в форму": игроки нашли очередную методичку журналистов в обзорах на Dragon Age: The Veilguard

Вчера спало эмбарго на публикацию обзоров для игры Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare и компании Electronic Arts. Ряд западных изданий уже выставило оценки игре:
Игроки заметили странную фразу, которая повторяется во многих обзорах на игру: издания буквально слово в слово говорят о том, что Dragon Age: The Veilguard это "возвращение в форму" студии BioWare:
Пользователи считают, что это очередной пример "методички" от издателя, которую он разослал журналистам. Ранее пользователи уже замечали нечто подобное в обзорах Horizon: Forbidden West, когда ряд изданий будто под копирку сравнивали игру почему-то конкретно с Mass Effect 2, из-за чего в то время в сети даже появилось множество мемов на эту тему.
Несмотря на то, что не все издания с фразой "return to form" поставили Dragon Age: The Veilguard девятки и десятки, это лишь показывает то, что западные издания в очередной раз пишут обзоры на основе тех нарративов, которые им, вероятно, присылает издатель, предлагая возможные темы для обсуждения игры в их рецензиях. По всей видимости вышеуказанным изданиям было настолько лень придумывать что-то своё, что они просто дословно использовали фразы издателя в своих обзорах, из-за чего вновь возникли многочисленные дословные повторы в рецензиях.
Некому возвращаться. Bioware закончилась в процессе работы над Mass Effect 3.
Но всё равно репутация еще долго может висеть, до сих пор некоторые слепо верят :)
Я даже в Инквизицию играть не смог. И DA2 начинал несколько раз, и бросал. Это уже не Bioware.
Уж лучше ещё разок Jade Empire пройду. Пусть графика устарела, но игра отличная.
Не сохранить и вылет. Всё перепробовал. А так перепройти хотел. Да двойку перепроходил, сюжет есть, девчонки есть. А вот dai уже не осилил.
И у меня так было,один в один....И JE огонь игра
И у этой формы есть шрамы от удалении груди.
Засекаем, сколько времени пройдет до момента, когда студия обвинит токсичных геймеров в провале проекта.
Ну у них довольно высокие продажи, далеко не топ конечно, но ещё на одну часть этого хлама соберут.
Уверен что уже.
тут смотря с чем сравнивать. Если с Конкордом, то новая ДА - это вообще феерический успех и игра года)
Уже готовятся обвинительные методички, которые будут те же журналисты транслировать?)
хотя, скорее всего, так и есть.
А ты сомневаешься? Они знают что их будут обсирать.
Будет стандартная ситуация с играми от крупных студий на Метакритике - журналисты ставят высочайшие оценки, а игроки разносят. IGN на своем ютуб канале поставили 9 баллов и расхвалили, а зрители им отгрузили дизлайков.
Зажрались, что уже пофигу ,что писать.
Думаю на западе просто нельзя настолько инклюзивную игру хаять. Объявят гомофобом и расистом. Напиши там сейчас что, черные гномы- эльфи это дикая дичь , что это не люди у них есть каноничная внешность.
чел на самом деле, подавляющее большинства там нормальные люди, иначе бы они не ставили столько дизов. А тех, кто кричать про инклюзивность и репрезентацию, можно пересчитать по пальцам, но орут они громче всех и компании почему-то к ним прислушиваются
одни дело дизлайк другое дело критику написать обзоре в западном издание что, черный эльф-гном это бред(можно натянуть сову на глобус и сказать что, полу эльф норм но, не чистый) . Как и хирургическая смена пола в подобном мире и 10500 гендеров. Уверена на это издание все набросятся и журналиста уволят а его травлю в сетях еще долго будет продолжать.
Ну так тема с повесткой идет не с низов из народа, а с верхов, в первую очередь от обладателей капитала, т.е. фунциями репрессий отмены увольнений, и напротив поощрения повесточных занимается именно частный сектор, - корпорации. Уже повод чтобы задуматься, когда капитал начинает продвигать в низы смену пола, инвестируя в этот движ десятки или даже сотни миллиардов баксов.
Это сообщение нужно на баннер распечатать и развесить по всей Америке.
Верить в наше время игровым журналистам, себя не уважать!
Это как с Horizon Forbidden West все одновременно использовали фразу: "это Mass effect 2". Это просто детектор методички был
Их болтовня уже не имеет актуальности. Они скорее как плесень, по которой можно определить насколько всё плохо.
Лучше б нашли белых гетеро мужчину и женщину
Удобно.
Как по мне, я думаю лишь человек «отличающийся умом и сообразительностью», будет судить о проекте по написанным отзывам, видео и.т.п, не попробовав самому.
А потом еще повторять как стадо баранов навязанное ему мнение, везде где только можно.
Зачастую так у нас и происходит, посмотрели где-то видео от бестолкового блогера и пошло-поехало.
Пример Dragon Dogma II, когда все кричали про платное сохранение и новую игру 😉
Данная игра у игроков думаю точно не будет 8/9 из 10 😉
Ну так, а что не так про "новую игру" у догмы? Без того, чтобы лезть в папку с сохранением и вручную удалять - начать новую игру нельзя было.
На западе таких 70%. Хомячки смотрят обзоры и покупают игры. Своего мнения у них нет.
О, бэк ту зе рутс.
Критики выставляют счета
Появляются оценки
Dragon Age снова шикарен // Геннадий Гайдученок
Никогда такого не было и вот опять) // Ник Ткачёв
BioWare уже закончилась, кому возвращаться?
Разрабы уже на низком старте, чтоб обвинить токсичных игроков в том, что не все оценили шедевральный шедевр? // Кейт Фостер
Как будто у обычных пользователей такого нет. Зайди в каждую тему по этой игре так многие пишут одно и тоже как по методичке
За правду дизы, ну как обычно)) Хотя в твоём тезисе есть одно но, одинаковое пишут не только в этой теме)