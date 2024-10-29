"Возвращение BioWare в форму": игроки нашли очередную методичку журналистов в обзорах на Dragon Age: The Veilguard

Вчера спало эмбарго на публикацию обзоров для игры Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare и компании Electronic Arts. Ряд западных изданий уже выставило оценки игре:

Игроки заметили странную фразу, которая повторяется во многих обзорах на игру: издания буквально слово в слово говорят о том, что Dragon Age: The Veilguard это "возвращение в форму" студии BioWare:

Пользователи считают, что это очередной пример "методички" от издателя, которую он разослал журналистам. Ранее пользователи уже замечали нечто подобное в обзорах Horizon: Forbidden West, когда ряд изданий будто под копирку сравнивали игру почему-то конкретно с Mass Effect 2, из-за чего в то время в сети даже появилось множество мемов на эту тему.

Несмотря на то, что не все издания с фразой "return to form" поставили Dragon Age: The Veilguard девятки и десятки, это лишь показывает то, что западные издания в очередной раз пишут обзоры на основе тех нарративов, которые им, вероятно, присылает издатель, предлагая возможные темы для обсуждения игры в их рецензиях. По всей видимости вышеуказанным изданиям было настолько лень придумывать что-то своё, что они просто дословно использовали фразы издателя в своих обзорах, из-за чего вновь возникли многочисленные дословные повторы в рецензиях.