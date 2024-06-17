Вручную созданные задания, максимальный уровень и другие подробности Dragon Age The Veilguard раскрыты авторами игры

Студия BioWare этим летом наконец-то нарушила молчание вокруг ожидаемого ролевого экшена Dragon Age The Veilguard. Недавно разработчики показали игрокам расширенную демонстрацию игрового процесса с обзором боевых возможностей и различных вариантов прохождения. Специально для тех, кому этого оказалось мало, представители студии провели открытую сессию вопросов и ответов, где затронули практически все нюансы будущей RPG.
Из самого важного разработчики в BioWare подчеркнули, что очень тщательно подошли к проработке игры. В Dragon Age The Veilguard игрокам будет доступно множество разнообразных активностей, которые не дадут скучать искателям приключений. Все побочные задания созданы командой вручную и связаны с основным сюжетом или глобальной историей мира. Кроме того, стало известно, что игроки смогут прокачать своего персонажа до 50 уровня — это максимальный уровень в Dragon Age The Veilguard.
На протяжении всего прохождения игрокам будет доступна расширенная система кастомизации персонажей с широким ассортиментом возможностей, которая не заканчивается на создании героя в редакторе. Также в Dragon Age The Veilguard подтверждена популярная система трансмогрификации, позволяющая менять внешний вид брони и сохранять её характеристики или свойства.
Вот о чём ещё рассказали в BioWare:
Про сюжет
- Действие происходит через 10 лет после Dragon Age: Inquisition.
- Инквизитор определённо будет частью сюжета.
- Вы сможете возвращаться в предыдущие локации, выполнять побочные задания и т. д.
- Все побочные задания "сделаны вручную и ориентированы на сюжет".
- Все создается вручную с учётом особенностей сюжета, "а не для поиска".
- В Veilguard нет блокировки прогрессии (в отличие от Inquisition, где была механика силы).
- Локации могут кардинально меняться в зависимости от принятых вами решений.
- Фамилия Рука в игре определяется его родословной и предысторией.
- История происхождения персонажа будет часто всплывать по ходу игры, давая вам возможность определить, кем был и является ваш Рук; множество вариантов диалогов.
Настройка персонажа
- Вы можете улучшать и настраивать своё снаряжение, хотя это будет отличаться от Inquisition.
- В персонализации персонажа игрокам будет помогать некое "таинственное существо".
- Разработчики создали "очень глубокую" систему настройки персонажа.
Спутники и геймплей
- Разработчики считают, что это делает игру "гораздо более интимной", два компаньона дадут игрокам возможность лучше сконцентрироваться на игре.
- Время и позиционирование имеют большое значение, чувствуется правильный баланс со способностями Рука, активное вовлечение компаньонов в бой.
- В игре есть прерываемые и возобновляемые разговоры, чтобы вы ничего не пропустили.
- В игре есть много моментов, когда все компаньоны взаимодействуют друг с другом.
- Вы можете менять наряды компаньонов, "более широкий спектр внешности".
- Вы можете сделать что-то, что разозлит ваших компаньонов, и они могут исчезнуть на некоторое время.
- Игра "очень тактическая, что становится всё более важным на высоких уровнях сложности".
- Можно переключаться между целями как в бою, так и вне его.
- Пауза также даёт информацию о врагах (слабости, сопротивления).
- Компаньонов можно настроить так, чтобы они возрождали вас, если вы окажетесь смертельно ранены.
- Вы сможете погладить и обнять Ассана (малыша-грифона).
- Возвращаются песни из таверн. Таверна в Минратосе называется "Лебедь".
- В игре будет база игрока — хаб под названием "Маяк". По словам BioWare, база будет меняться и развиваться со временем, и игроки смогут её немного персонализировать.
Т.е. просто вручную созданные квесты теперь заносятся в плюсы игры?
Я сам в шоке был когда это прочитал. До чего же мы дожили! :)
Да они сейчас вообще походу сами почти ничего не делают, за то за игры просят по 70-100 баксов
Но почему монстр выглядит так по-пидосрки? ))
Какая игра – такие и монстры.
По файв найтс эт фреддевски // Александр Ковалёв
Учитывая нынешние тенденции в ААА-геймдеве, репутацию ЕА и BioWare, а также последние новости о конкретно этой игре, пока что она не выглядит даже достойной пиратства. И тем более не надо давать денег тем, кто открыто ненавидит геймеров - посмотрим, как игра окупится за счёт её целевой аудитории.
Просто напомню как выглядели кунари в DA2
Да и стилистика узнаваема, Dragon age, красно белая.
Трейлер крутой кстати, а за кунари обидно
Из черного магазина?)
в 2024 году разрабы вспомнили о настройке Тактики.
Может Сэндала вернут и он будет "колдовать" для гг)
"Вы можете сделать что-то, что разозлит ваших компаньонов, и они могут исчезнуть на некоторое время." какое же новое ново ведение, аш блевать охото от такого козыря со стороны разработчиков.
"Компаньонов можно настроить так, чтобы они возрождали вас, если вы окажетесь смертельно ранены." блять а раньше не было таких умений, теперь должно наверно голову снести от такой механики.
И самое вкусное "Игра "очень тактическая, что становится всё более важным на высоких уровнях сложности"." сука тактическая без тактики, животные тупые они хоть понимают что говорят нет.
Убили серию и теперь хвастаются фишками прошлых игр, это просто гениально.
Не,ты чё?Это будет невероятно тактическая игра боёвка которой состоит из автоатак и трёх скилов.Новое поколение геймеров казуалов-го вноедов может и такие сражения не потянуть.
Что правда то правда. Им бы ещё одну кнопку сделали, что бы тыкать до потери пульса.
В Инквизиции это уже было. Человек-маг, например, родился в семье аристократов Тревельянов. В Кодексе с самого начала игры есть более подробная выжимка происхождения, чем описание с картами Таро при создании перса.
Тоже было в Инквизиции, правда, это было по большей части не в главных диалогах, а при обычных беседах с NPC. К тому же покупки определённых бафов тоже давали уникальные варианты в диалогах, например, связи с контрабандистами лириума, когда встанет вопрос, где взять много лириума (если выбрать магов, а не храмовников в качестве союзников).
Возможность выбрать персонажу размер члена или приделать вагину не имеет смысла, если это всё прячется под одеждой, а в секс-сценах персонажей показывают либо по пояс, либо задницу, члены до сих пор прячут, что в фильмах/сериалах, что в играх.
Да всё-всё, вы уже провалились биовары, не надо распинаться. Тихонько дропните свою ргб поделку и закройтесь с позором.