---Все как обычно: геймдиректор Dragon Age: The Veilguard обвинила "кампанию ненависти" в провале RPG

Dragon Age: The Veilguard, по всей видимости, оказалась большим разочарованием. Даже несмотря на хорошие отзывы и обнадеживающее число игроков в первый день, ролевая игра не смогла сравниться со своими предшественниками, как в плане коммерческой отдачи, так и в плане фансервиса. И хотя существует множество причин отсутствия ажиотажа вокруг Dragon Age: The Veilguard, по мнению геймдиректора, одной из главных причин является кампания ненависти со стороны активной части игрового сообщества..

В разговоре с Inverse Коринн Буше, геймдиректор Dragon Age: The Veilguard, высказалась по поводу недавней критики в адрес последней игры BioWare. В частности, она затронула тему недавней «бомбардировки рецензий» на Metacritic и споров в соцсетях, заявив, что эти факты связаны с сегодняшним поляризованным временем.

По словам геймдиректора, принципы разнообразия и инклюзивности являются неотъемлемой частью совренных игр. По ее мнению, если отбросить эти принципы, то игры станут менее интересными и именно по этой причине BioWares сделала ставку на изучение персонажей и их личностей.

По словам Буше, прогрессивная сущность Dragon Age привела к тому, что слоган последней части стал таким: Будь тем, кем ты хочешь быть. Правда, из-за этого команда, пожалуй, зашла слишком далеко в одном направлении, что вызвало серьезную обратную реакцию.

Полагаю, дискурс, который мы сейчас наблюдаем, - это результат крайне поляризованного времени.

За два месяца после релиза Dragon Age: The Veilguard ни EA, ни BioWare так и не сообщили о продажах. По слухам, ролевая игра разошлась тиражом в один миллион экземпляров, но этого вряд ли будет достаточно, чтобы окупить затраты на производство современной ААА-игры.