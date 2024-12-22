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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 390 оценок

Все как обычно: геймдиректор Dragon Age: The Veilguard обвинила "кампанию ненависти" в провале RPG

Gruz_
Новости

Dragon Age: The Veilguard, по всей видимости, оказалась большим разочарованием. Даже несмотря на хорошие отзывы и обнадеживающее число игроков в первый день, ролевая игра не смогла сравниться со своими предшественниками, как в плане коммерческой отдачи, так и в плане фансервиса. И хотя существует множество причин отсутствия ажиотажа вокруг Dragon Age: The Veilguard, по мнению геймдиректора, одной из главных причин является кампания ненависти со стороны активной части игрового сообщества..

В разговоре с Inverse Коринн Буше, геймдиректор Dragon Age: The Veilguard, высказалась по поводу недавней критики в адрес последней игры BioWare. В частности, она затронула тему недавней «бомбардировки рецензий» на Metacritic и споров в соцсетях, заявив, что эти факты связаны с сегодняшним поляризованным временем.

По словам геймдиректора, принципы разнообразия и инклюзивности являются неотъемлемой частью совренных игр. По ее мнению, если отбросить эти принципы, то игры станут менее интересными и именно по этой причине BioWares сделала ставку на изучение персонажей и их личностей.

По словам Буше, прогрессивная сущность Dragon Age привела к тому, что слоган последней части стал таким: Будь тем, кем ты хочешь быть. Правда, из-за этого команда, пожалуй, зашла слишком далеко в одном направлении, что вызвало серьезную обратную реакцию.

Полагаю, дискурс, который мы сейчас наблюдаем, - это результат крайне поляризованного времени.

За два месяца после релиза Dragon Age: The Veilguard ни EA, ни BioWare так и не сообщили о продажах. По слухам, ролевая игра разошлась тиражом в один миллион экземпляров, но этого вряд ли будет достаточно, чтобы окупить затраты на производство современной ААА-игры.

8
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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Go_Ra

---Все как обычно: геймдиректор Dragon Age: The Veilguard обвинила "кампанию ненависти" в провале RPG---

Так всё и было . Компания SJW - Woke Industrial , выпустило очередной высёр ... пробив очередное ДНО !!!

7
Kamishini1993

Разрабы ненавидят весь мир и особенно геймеров, геймеры в ответ ненавидят их продукт, все логично

5
nikvik jm

То-есть во всём виноваты токсичные геймеры а не:просраный лор и сюжет,загубленный сеттинг тёмного фэнтези(игра вообще напоминает утренник в детском саду),посредственные персонажи что компаньоны что другие сюжетные персонажи,вырезанные RPG-механики превращение игры урезанный слэшер с поисками сундуков. Конечно же геймеры со своей ненавистью виноваты.Понаберут по квотам всяких оригиналов больных а потом удивляются.

3
Nodas
принципы разнообразия и инклюзивности являются неотъемлемой частью совренных игр.

Нет эту срань нужно искоренять, либо делать выбор не встречаться с этой инклюзивностью (как в БГ 3 где дают таких под нож пускать), именно старые игры почему-то играються гораздо интересней, без всей этой мишуры, даже старые игры от биовар, хотя уже тогда они радужных добавляли но не делали на этом большого акцента

1
Пользователь ВКонтакте

эта новость была лишь вопросом времени // Фёдор Раскольников

0
Кей Овальд

Классика. Делают игру для меньшинств, а не для всех, а обвиняют всех, кроме себя.

0
zSpartacuSz

При всей моей Любви к Драгон эйдж, еле прошел эту часть, ну реально слабая игра еще и графика мыльная мультяшная с блюром короче такое себе

0
Артур Деменко

вы этого гейм директора видели? Xddd

тут так сказать зараза глубже сидит )))

0