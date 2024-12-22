Dragon Age: The Veilguard, по всей видимости, оказалась большим разочарованием. Даже несмотря на хорошие отзывы и обнадеживающее число игроков в первый день, ролевая игра не смогла сравниться со своими предшественниками, как в плане коммерческой отдачи, так и в плане фансервиса. И хотя существует множество причин отсутствия ажиотажа вокруг Dragon Age: The Veilguard, по мнению геймдиректора, одной из главных причин является кампания ненависти со стороны активной части игрового сообщества..
В разговоре с Inverse Коринн Буше, геймдиректор Dragon Age: The Veilguard, высказалась по поводу недавней критики в адрес последней игры BioWare. В частности, она затронула тему недавней «бомбардировки рецензий» на Metacritic и споров в соцсетях, заявив, что эти факты связаны с сегодняшним поляризованным временем.
По словам геймдиректора, принципы разнообразия и инклюзивности являются неотъемлемой частью совренных игр. По ее мнению, если отбросить эти принципы, то игры станут менее интересными и именно по этой причине BioWares сделала ставку на изучение персонажей и их личностей.
По словам Буше, прогрессивная сущность Dragon Age привела к тому, что слоган последней части стал таким: Будь тем, кем ты хочешь быть. Правда, из-за этого команда, пожалуй, зашла слишком далеко в одном направлении, что вызвало серьезную обратную реакцию.
Полагаю, дискурс, который мы сейчас наблюдаем, - это результат крайне поляризованного времени.
За два месяца после релиза Dragon Age: The Veilguard ни EA, ни BioWare так и не сообщили о продажах. По слухам, ролевая игра разошлась тиражом в один миллион экземпляров, но этого вряд ли будет достаточно, чтобы окупить затраты на производство современной ААА-игры.
---Все как обычно: геймдиректор Dragon Age: The Veilguard обвинила "кампанию ненависти" в провале RPG---
Так всё и было . Компания SJW - Woke Industrial , выпустило очередной высёр ... пробив очередное ДНО !!!
Разрабы ненавидят весь мир и особенно геймеров, геймеры в ответ ненавидят их продукт, все логично
То-есть во всём виноваты токсичные геймеры а не:просраный лор и сюжет,загубленный сеттинг тёмного фэнтези(игра вообще напоминает утренник в детском саду),посредственные персонажи что компаньоны что другие сюжетные персонажи,вырезанные RPG-механики превращение игры урезанный слэшер с поисками сундуков. Конечно же геймеры со своей ненавистью виноваты.Понаберут по квотам всяких оригиналов больных а потом удивляются.
Нет эту срань нужно искоренять, либо делать выбор не встречаться с этой инклюзивностью (как в БГ 3 где дают таких под нож пускать), именно старые игры почему-то играються гораздо интересней, без всей этой мишуры, даже старые игры от биовар, хотя уже тогда они радужных добавляли но не делали на этом большого акцента
эта новость была лишь вопросом времени // Фёдор Раскольников
Классика. Делают игру для меньшинств, а не для всех, а обвиняют всех, кроме себя.
При всей моей Любви к Драгон эйдж, еле прошел эту часть, ну реально слабая игра еще и графика мыльная мультяшная с блюром короче такое себе
вы этого гейм директора видели? Xddd
тут так сказать зараза глубже сидит )))