Все компаньоны Dragon Age: The Veilguard в сборе на свежих скриншотах игры

Уже сегодня вечером состоится полноценная презентация Dragon Age: The Veilguard. Разработчики из студии BioWare обещают углубиться в главные механики игры, историю и детально познакомить нас с игровым процессом ролевого экшена. До этого момента у вас есть возможность ближе познакомиться с будущими спутниками главного героя на опубликованных новых скриншотах.
Опубликованные кадры из Dragon Age: The Veilguard показывают всех персонажей, которых можно будет выбрать в качестве своих компаньонов для прохождения. Примечательно, что на одном из скриншотов показаны все семь спутников, собранных в одном месте. Судя по всему, в игре будет своеобразный хаб, где можно будет общаться с персонажами, даже если вы не берете их в свои приключения.
Напомним, ранее разработчики отметили, что в Dragon Age: The Veilguard будет очень свободная система романтических отношений. Игроки смогут вступить в интимную близость с любым из компаньонов, даже если они обладают сложным характером или принадлежат к враждующей фракции.
Геймплей Dragon Age: The Veilguard будет представлен уже сегодня в 18:00 по МСК.
Реально как цирк уродов. Наверное это будет первая игра с спутниками, где я не буду собирать всех в отряд, а кого не обязательно - сразу отказывать буду. Особенно той рогатой уродине. Хотя сам, скорее всего, опять буду играть безрогим косситом.
а ты их все равно собираешь в отряд у тебя нет выбора это сюжет
По мнению разрабов в команде обязательно должен был рогатый черт
еще и у баб сисек нет
Судя по его выражению,он сам не понимает, что он там забыл)))
Железный Бык такой а че в смысле ?
Надежда была, но осталась напрасной.....
да у нее лишние пальцы
А что не так?
Нормально всё, одним пальцем подстраховывает
ни одного интересного персонажа.
Проявлять ксенофобию в комментах нельзя, поэтому я просто перечислю
Черный эльф. Кунари-инвалид. Эльф-азиатка. Маг-гомосексуалист. Киану Ривз с алиэкспресса. Исправленная SweetBabyInk Хардинг. Цыганская гадалка.
Потрясающе, просто потрясающе.
И Черная Африка, и Восточная Азия, и Хиндустан, и Мехико, и мышонок, и лягушка, и неведома зверушка, аха-ха. Один вопрос: а куда подевался старый Тедас со вполне стереотипными Ферелденом-Британией, Орлеем-Францией, Антивой-Венецией и т.д., а не этим вот всем sjw-сблевом? Как эта кодла вообще может мило общаться в одном месте? Какая-то другая игра уже в сеттинге окраин Лос-Анджелеса? Ладно, допустим героев собрали по квотам в международный Орден Радуги, чтобы выпиливать местных гомофобов кислотными брызгами из магических посохов, аха-ха. Ракушкам зайдет. Но мой вердикт сей ммо - суровый торрент эдишн.
З.Ы. Афроэльфа не из Колец Власти случайно трудоустроили?
Ну, животных-компаньонов мы посмотрели. А люди будут?
Киньте сюда скрин персов из Ориджинс....Гном, Морриган, Алистер, Лилиана, хмурый Кунари, бабушка маг, гей эльф. Черт, та даже пес лучше этого го*на
Пёс был самым лучшим мальчиком.
Ну учитывая что там можно будет стать антиванским вороном - я просто попытаюсь убить всех напарников в первую же встречу.
Ни одной тетки симпатичной, одни чувырлы..
Невольно я сравниваю персонажей из "Врат" и этих. Там тоже можно всеми и со всеми. Но при этом ларианы потрудились сделать красивых персонажей. Фигуристая Карлах (и тоже рогатая), симпатичная полуэльфийка Шедоухарт, да даже Лаэзель многим нравится. Белый как снег эльф Астарион, оказывается так можно было, а, биовары?
Зачем девушкам делать большое декольте, если там показывать нечего? А так похоже на мобильную, мультяшную дрочь.
чёрный эльф чёрныйэльфчёрныйэльф.... ааааа ну куда же мы катимся карп куда...
Да к ним близко подойти стремно, не то что романсить. Надеюсь биовары на этом успокоятся.. вечным сном.
Выглядит, как компания задротов играющих в днд
Мало того, что мы играем за шоколадку, так ещё и компаньоны это твитерные борцы. Спи спокойно Dragon Age...
Странно, что афро-эльфу витилиго не добавили.
эльфы из Африки и Китая...хм, рогатый явно гей, судя по выражению лица.
почему единственный белый спермобак - это какой-то щупленький старый задохлик-интроверт? Никто им там в обосритере этот вопрос задать не хочет?
Вторая картинка как будто из ситкома. Как до жизни то такой дошли.
в соло можно будет играть?
Вчера была новость, мол в игре все не так как в трейлере. Ну и, те же мультяшки, особенно маг
небольшой геймлей показывает совсем другую картину
небольшой геймплей показывает только спины персонажей и корявую анимацию ходьбы. Впрочем вечером все узнаем
То есть в зависимости от выбора пола гг, каждый компаньон может быть гомосеком?)
Как во второй части.
Ну что, с кем романсить будем? 😂
Пока что надежда на ту, что справа (но это, наверное, потому что лица не видно)
Пухляшку и Инудстку
Где старые добрые персонажи из предыдущих частей, кто все те что представлен на скрине выше.
Более того, после инквизиции кунари изуродовали, единственный на моей памяти был и брутал и красив - Аришок, остальные ну такое
все конечно неповторимые снежинки
ну так в Инквизиции тоже свой хаб есть, не знаю как вам но пухляшка прям похорошела, в Инквизиции тоже она нравилась, но в новой части прям красивее стала,индустка тоже ничего такая, хотелось бы Мориган увидеть в той части эх, а так посмотрим что из себе будет представлять новая часть
Почему такой уродливый стиль-то!?
Да и атмосфера как у какой-то нарочито несерьёзной Дивинити (только всрато).
Рогатый кастинг не проходит и в пати ко мне не попадает уже на данном этапе.)
Это уже не Dragon Age,а просто пародия на крутую игру. Для меня лично, что первая часть, что вторая это отличный способ показать тот мир с разных сторон. Темный,мрачный со своими законами и проблемами. Вторая часть в плане территории и размаха не дотянула,но сюжет и сами персонажи были на уровне первой части. В первой части битвы разумных рас против мора и герой в темное время,вторая это другая сторона тех же по сути событий. Человек всего лишь хотел спасти свою семью и бежал из мясорубки аж за море. И самое главное не было чувства что там что то лишнее или сильно выпячивание чьих то хотелок. С третьей части начались вопросы,но для меня третью часть вытянул Варрик. Тут же уже смотря ролики начинается отторжение,нелепые навязанные проблемы нашего мира в тот где таких проблем не было видно,там и без этого бреда, ПРОБЛЕМЫ,мор,разрывы завесы,монстры да и простое выживание.Осталась лишь слабая надежда на то что игра еще не вышла и мы не видим всего. Все) я высказался,спасибо за внимание.
Жалкие образы. Анимация ещё хуже. Ну, ещё чуть ранее, когда они показали трейлер и немного самой игры, стало понятно - Дно пробито наглухо и навсегда. Хорошей ДА более не увидим. Как и хорошей 4 части Mass Effect. Ибо хоть и надеюсь на интересную МЕ4, но надежд мало. Всё что было ранее ценно для игроков, в угоду всем известным трендам - Уничтожается и извращается.
Шоу уродов, тут и добавить больше нечего, хотя что ещё можно ожидать от Биоваров, помниться в Андромеде единственным симпотичным женским персонажем была Суви, и то это второстепенный персонаж которого ты видишь несколько раз.
Ждем геймплей. А вообще я буду чертовски (но приятно) удивлен если они откажутся от гибридной боевки с тактической паузой и оставят либо экшен или пошаговый вариант) но это было бы слишком смело.
Раньше писали " Есть возможность выбора в игре с последствиями ", а сейчас "Есть возможность затащить в постель всё что движется ". Эх, печально это всё....
Что людей волнует... Посмотрите на комментарии.
Если субъективно говорить про облик, то рыжая гномиха норм выглядит, бородатый мужик (у которого возможно будет отменная история, но наверняка он будет чисто геем) и кунари (я их женоподобными сексуальными стройными няшками и не представлял). А на всех остальных без смеха со слезами не глянешь
Если говорить про эльфов, то представлю, что люди поработили их и делали с ними всякое. В следствии чего появилось, то что на картинке
Норм выглядит? Да по ней явно SBI катком прокатились, а то в инквизиции была слишком горячей, так нельзя.
А, так это та самая, с которой дальше флирта не шло)). В любом случае спорить не буду т.к. я по своему личному взгляду высказался
Опять же, прокатили нормальную мужскую аудиторию, которая в основном закачивает денежку. Возьмем эльфушку для скуфа - уверен, никто из вас не отказался бы от азиатской стройняшки. Да что там - посмотрите на кореянок, японочек и прочих милых куколок - 90% из них симпатичнее ваших подруг, на которых уже после 25 без слез не взглянешь. Но разрабы НАМЕРЕННО сделали Беллару страшилкой, иначе не могу объяснить это карикатурное личико, словно вышедшее из расистских американских комиксов середины века про Фу Манчу и желтую угрозу. Это просто мерзко. Чего вы добиваетесь, биотвари?! И напротив - "мужские" персонажи Валикала как на подбор лощеные, следящие за собой метросексуалы, явно посещающие дорогие барбершопы. У нас в свободном Гамбурге нет дефицита в ухоженных, дорогих мужчинах - но ни один папик, которого приводил к нам в социальное жилье мой руммейт Боря Lux, и рядом не валялся с этими надушенными денди. Вывод: наследие, вероятно, лучшей из всех партийных РПГ (сорри, БГ 3), монументальной DAO, выродилось в двухкнопочный симулятор свиданок для экзальтированных девочек-яойщиц с толстыми ляжками и фембоев, которым страшно выходить из своей квартиры в реальный мир. Извините, БОМБИТ. Сегодня буду инвестировать в себя. С ущербом для печени ((
Отлично, отлично, мне выбор компаньонов нравится!