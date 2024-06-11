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Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7.1 395 оценок

Все компаньоны Dragon Age: The Veilguard в сборе на свежих скриншотах игры

Gutsz
Новости

Уже сегодня вечером состоится полноценная презентация Dragon Age: The Veilguard. Разработчики из студии BioWare обещают углубиться в главные механики игры, историю и детально познакомить нас с игровым процессом ролевого экшена. До этого момента у вас есть возможность ближе познакомиться с будущими спутниками главного героя на опубликованных новых скриншотах.

Опубликованные кадры из Dragon Age: The Veilguard показывают всех персонажей, которых можно будет выбрать в качестве своих компаньонов для прохождения. Примечательно, что на одном из скриншотов показаны все семь спутников, собранных в одном месте. Судя по всему, в игре будет своеобразный хаб, где можно будет общаться с персонажами, даже если вы не берете их в свои приключения.

Напомним, ранее разработчики отметили, что в Dragon Age: The Veilguard будет очень свободная система романтических отношений. Игроки смогут вступить в интимную близость с любым из компаньонов, даже если они обладают сложным характером или принадлежат к враждующей фракции.

Геймплей Dragon Age: The Veilguard будет представлен уже сегодня в 18:00 по МСК.

-17
53
Комментарии: 53
Ваш комментарий
AndralStormborn

Реально как цирк уродов. Наверное это будет первая игра с спутниками, где я не буду собирать всех в отряд, а кого не обязательно - сразу отказывать буду. Особенно той рогатой уродине. Хотя сам, скорее всего, опять буду играть безрогим косситом.

9
Alex40001

а ты их все равно собираешь в отряд у тебя нет выбора это сюжет

-1
Случайный Игрок

По мнению разрабов в команде обязательно должен был рогатый черт

8
вупсич пупсич

еще и у баб сисек нет

1
StickyYusef

Судя по его выражению,он сам не понимает, что он там забыл)))

1
Dixon_V

Железный Бык такой а че в смысле ?

0
butcher69

Надежда была, но осталась напрасной.....

5
Alex40001

да у нее лишние пальцы

-1
ZAUSA

А что не так?

0
BluntZebulon

Нормально всё, одним пальцем подстраховывает

0
ZackSnyder

ни одного интересного персонажа.

5
Avel_N

Проявлять ксенофобию в комментах нельзя, поэтому я просто перечислю
Черный эльф. Кунари-инвалид. Эльф-азиатка. Маг-гомосексуалист. Киану Ривз с алиэкспресса. Исправленная SweetBabyInk Хардинг. Цыганская гадалка.

Потрясающе, просто потрясающе.

5
Раб дергающихся пикселей

И Черная Африка, и Восточная Азия, и Хиндустан, и Мехико, и мышонок, и лягушка, и неведома зверушка, аха-ха. Один вопрос: а куда подевался старый Тедас со вполне стереотипными Ферелденом-Британией, Орлеем-Францией, Антивой-Венецией и т.д., а не этим вот всем sjw-сблевом? Как эта кодла вообще может мило общаться в одном месте? Какая-то другая игра уже в сеттинге окраин Лос-Анджелеса? Ладно, допустим героев собрали по квотам в международный Орден Радуги, чтобы выпиливать местных гомофобов кислотными брызгами из магических посохов, аха-ха. Ракушкам зайдет. Но мой вердикт сей ммо - суровый торрент эдишн.

З.Ы. Афроэльфа не из Колец Власти случайно трудоустроили?

5
Oscilograf

Ну, животных-компаньонов мы посмотрели. А люди будут?

4
RASTA PAHAN

Киньте сюда скрин персов из Ориджинс....Гном, Морриган, Алистер, Лилиана, хмурый Кунари, бабушка маг, гей эльф. Черт, та даже пес лучше этого го*на

3
Hevin

Пёс был самым лучшим мальчиком.

1
Hevin

Ну учитывая что там можно будет стать антиванским вороном - я просто попытаюсь убить всех напарников в первую же встречу.

3
Evgen 010

Ни одной тетки симпатичной, одни чувырлы..

2
Ganwor

Невольно я сравниваю персонажей из "Врат" и этих. Там тоже можно всеми и со всеми. Но при этом ларианы потрудились сделать красивых персонажей. Фигуристая Карлах (и тоже рогатая), симпатичная полуэльфийка Шедоухарт, да даже Лаэзель многим нравится. Белый как снег эльф Астарион, оказывается так можно было, а, биовары?

2
Igor Udilov

Зачем девушкам делать большое декольте, если там показывать нечего? А так похоже на мобильную, мультяшную дрочь.

2
Дворф

чёрный эльф чёрныйэльфчёрныйэльф.... ааааа ну куда же мы катимся карп куда...

1
digitalkid

Да к ним близко подойти стремно, не то что романсить. Надеюсь биовары на этом успокоятся.. вечным сном.

1
Alonso1

Выглядит, как компания задротов играющих в днд

1
Павел Прилуцкий

Мало того, что мы играем за шоколадку, так ещё и компаньоны это твитерные борцы. Спи спокойно Dragon Age...

1
Mr. Frosty

Странно, что афро-эльфу витилиго не добавили.

1
Whiskey_40Vol

эльфы из Африки и Китая...хм, рогатый явно гей, судя по выражению лица.

1
ckott4

почему единственный белый спермобак - это какой-то щупленький старый задохлик-интроверт? Никто им там в обосритере этот вопрос задать не хочет?

0
RedOwl

Вторая картинка как будто из ситкома. Как до жизни то такой дошли.

0
r23dom

в соло можно будет играть?

0
NatanieLzZ

Вчера была новость, мол в игре все не так как в трейлере. Ну и, те же мультяшки, особенно маг

0
Dixon_V

небольшой геймлей показывает совсем другую картину

0
NatanieLzZ Dixon_V

небольшой геймплей показывает только спины персонажей и корявую анимацию ходьбы. Впрочем вечером все узнаем

0
mxorganic

То есть в зависимости от выбора пола гг, каждый компаньон может быть гомосеком?)

0
Ganwor

Как во второй части.

0
Aellie

Ну что, с кем романсить будем? 😂

Пока что надежда на ту, что справа (но это, наверное, потому что лица не видно)

0
Dixon_V

Пухляшку и Инудстку

0
Scorn21

Где старые добрые персонажи из предыдущих частей, кто все те что представлен на скрине выше.
Более того, после инквизиции кунари изуродовали, единственный на моей памяти был и брутал и красив - Аришок, остальные ну такое

0
IcyBarret

все конечно неповторимые снежинки

0
Dixon_V

ну так в Инквизиции тоже свой хаб есть, не знаю как вам но пухляшка прям похорошела, в Инквизиции тоже она нравилась, но в новой части прям красивее стала,индустка тоже ничего такая, хотелось бы Мориган увидеть в той части эх, а так посмотрим что из себе будет представлять новая часть

0
Кей Овальд

Почему такой уродливый стиль-то!?
Да и атмосфера как у какой-то нарочито несерьёзной Дивинити (только всрато).

0
Serj77777

Рогатый кастинг не проходит и в пати ко мне не попадает уже на данном этапе.)

0
Stornglav

Это уже не Dragon Age,а просто пародия на крутую игру. Для меня лично, что первая часть, что вторая это отличный способ показать тот мир с разных сторон. Темный,мрачный со своими законами и проблемами. Вторая часть в плане территории и размаха не дотянула,но сюжет и сами персонажи были на уровне первой части. В первой части битвы разумных рас против мора и герой в темное время,вторая это другая сторона тех же по сути событий. Человек всего лишь хотел спасти свою семью и бежал из мясорубки аж за море. И самое главное не было чувства что там что то лишнее или сильно выпячивание чьих то хотелок. С третьей части начались вопросы,но для меня третью часть вытянул Варрик. Тут же уже смотря ролики начинается отторжение,нелепые навязанные проблемы нашего мира в тот где таких проблем не было видно,там и без этого бреда, ПРОБЛЕМЫ,мор,разрывы завесы,монстры да и простое выживание.Осталась лишь слабая надежда на то что игра еще не вышла и мы не видим всего. Все) я высказался,спасибо за внимание.

0
Hartelose

Жалкие образы. Анимация ещё хуже. Ну, ещё чуть ранее, когда они показали трейлер и немного самой игры, стало понятно - Дно пробито наглухо и навсегда. Хорошей ДА более не увидим. Как и хорошей 4 части Mass Effect. Ибо хоть и надеюсь на интересную МЕ4, но надежд мало. Всё что было ранее ценно для игроков, в угоду всем известным трендам - Уничтожается и извращается.

0
saa0891

Шоу уродов, тут и добавить больше нечего, хотя что ещё можно ожидать от Биоваров, помниться в Андромеде единственным симпотичным женским персонажем была Суви, и то это второстепенный персонаж которого ты видишь несколько раз.

0
Floww

Ждем геймплей. А вообще я буду чертовски (но приятно) удивлен если они откажутся от гибридной боевки с тактической паузой и оставят либо экшен или пошаговый вариант) но это было бы слишком смело.

-1
Deowar

Раньше писали " Есть возможность выбора в игре с последствиями ", а сейчас "Есть возможность затащить в постель всё что движется ". Эх, печально это всё....

-1
ZAUSA

Что людей волнует... Посмотрите на комментарии.

0
AngrySukaFox

Если субъективно говорить про облик, то рыжая гномиха норм выглядит, бородатый мужик (у которого возможно будет отменная история, но наверняка он будет чисто геем) и кунари (я их женоподобными сексуальными стройными няшками и не представлял). А на всех остальных без смеха со слезами не глянешь

-2
AngrySukaFox

Если говорить про эльфов, то представлю, что люди поработили их и делали с ними всякое. В следствии чего появилось, то что на картинке

1
Avel_N
Спойлер

Норм выглядит? Да по ней явно SBI катком прокатились, а то в инквизиции была слишком горячей, так нельзя.

0
AngrySukaFox Avel_N

А, так это та самая, с которой дальше флирта не шло)). В любом случае спорить не буду т.к. я по своему личному взгляду высказался

0
Раб дергающихся пикселей

Опять же, прокатили нормальную мужскую аудиторию, которая в основном закачивает денежку. Возьмем эльфушку для скуфа - уверен, никто из вас не отказался бы от азиатской стройняшки. Да что там - посмотрите на кореянок, японочек и прочих милых куколок - 90% из них симпатичнее ваших подруг, на которых уже после 25 без слез не взглянешь. Но разрабы НАМЕРЕННО сделали Беллару страшилкой, иначе не могу объяснить это карикатурное личико, словно вышедшее из расистских американских комиксов середины века про Фу Манчу и желтую угрозу. Это просто мерзко. Чего вы добиваетесь, биотвари?! И напротив - "мужские" персонажи Валикала как на подбор лощеные, следящие за собой метросексуалы, явно посещающие дорогие барбершопы. У нас в свободном Гамбурге нет дефицита в ухоженных, дорогих мужчинах - но ни один папик, которого приводил к нам в социальное жилье мой руммейт Боря Lux, и рядом не валялся с этими надушенными денди. Вывод: наследие, вероятно, лучшей из всех партийных РПГ (сорри, БГ 3), монументальной DAO, выродилось в двухкнопочный симулятор свиданок для экзальтированных девочек-яойщиц с толстыми ляжками и фембоев, которым страшно выходить из своей квартиры в реальный мир. Извините, БОМБИТ. Сегодня буду инвестировать в себя. С ущербом для печени ((

-3
Homo ludens

Отлично, отлично, мне выбор компаньонов нравится!

-4