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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.5 2 232 оценки

Яффе о Dragon Age: The Veilguard: "Требовать убрать трансгендерных персонажей - всё равно что просить убрать темнокожих"

Lunersun

Создатель оригинальной God of War Дэвид Яффе высказался о недавних спорах вокруг Dragon Age: The Veilguard, и досталось от него в первую очередь YouTube-блогерам. Яффе уверен — именно они раздули негатив вокруг игры ради лишних просмотров и рекламных денег.

А ещё Яффе удивился шумихе вокруг трансгендерных элементов игры. Как он напомнил, никто же не заставляет игроков включать романтические линии или дополнительные настройки персонажей — всё это дело добровольное, можно просто нажать «нет» и спокойно играть дальше. При этом режиссёр провёл параллель, сравнив возможность отключения трансгендерных опций с гипотетической «кнопкой для удаления всех чернокожих персонажей» — так он попытался показать абсурдность подобных претензий к игре. Впрочем, и сам режиссёр признал, что не всё в игре получилось гладко. К примеру, некоторые диалоги он назвал откровенно слабыми — и написаны плохо, и сыграны так себе.

Ну а под конец Яффе особенно повеселила одна деталь — те самые блогеры, которые громче всех критиковали «прогрессивные» элементы игры, всё равно проходили её до конца. И всё ради чего? Да просто чтобы настрочить побольше разгромных роликов и собрать побольше просмотров.

-149
127
Комментарии: 127
Ваш комментарий
Fatum Sibir

Сразу две отличные идеи!

103
PanKotovsky

Ну вот, есть же здравые идеи в геймдеве!

14
Анжелика04

как бы черные там тоже не к месту особенно эльфы-гномы

67
OPen man

хотел сразу слить негр-эльфа. но они к нему грифона приклеили. так и пришлось.

11
shurasick876 OPen man

Его можно слить по сюжету)

7
illero

Особенно серый страж эльф негр. Где брутальные бородатые мужики?)

8
OPen man shurasick876

я боялся грифона просрать.

6
shurasick876 OPen man

К тому времени он уже не нужен)

1
shurasick876
всё это дело добровольное, можно просто нажать «нет» и спокойно играть дальше

Да-а, можно НЕ проходить квесты Тааш, можно НЕ слышать, как к ней обращаются "они", хотя она сама о себе говорит "я", можно НЕ слушать буквально каждый её диалог, где она постоянно ведёт себя как тупое быдло с района. Можно в принципе не покупать и не играть в кал, это я согласен.

42
BoT_TaK_BoT
Можно в принципе не покупать и не играть в кал

и вот если бы каждый недовольный воспользовался этой опцией, то возможно, что в следующей игре мы бы увидели меньше всяких Тааш с местоимением они. а пока все недовольные выражают свое недовольство лишь гневными речами в интернетах и продолжают покупать этот кал, то нихрена до эффективных манагеров и их защитников не дойдет

14
shurasick876 BoT_TaK_BoT

Так игра в продажах провалилась. Для них сейчас продажи не важны, ибо деньги даёт Блекрок и ему подобные.

Сейчас практически ВСЯ западная медийка - убыточна и живёт на вливания подобных фондов.

16
BoT_TaK_BoT shurasick876

если не покупать и не играть, то пропадет сам смысл выпускать подобное. даже без учета финансового аспекта

3
shurasick876 BoT_TaK_BoT

Смысл будет всегда - продвигать повестку.

5
BoT_TaK_BoT shurasick876

так а какой будет смысл ее продвигать таким образом если игру попробуют полтора трансформера, а миллионы адекватных просто пройдут мимо?

5
LeoMacReady

Но темнокожие существуют. А Трансы - это психическое заболевание. Аллооо

27
Majester

Кстати ни разу не видел в играх фентази чтоб в лоре были прописаны негро эльфы.

То есть всякие там лесные, ночные, высшие, солнечные, но ни разу чтоб это были зимбабвийские эльфы. Следовательно это повест очка

11
Дмитрий Сычёв Majester

ты просто всяких белых пердунов читаешь, надо современных чернокожих авторок читать. Или они по-твоему менее талантливы за счёт пола и цвета кожи сразу же?

-5
MunchkiN 616 Majester

типа есть темные эльфы. но может у них просто другие расы и это какойто близкородвенный вид в сравнении с человеком. просто для белого умеренного климата человека всякие другие расы и экватариальный тип людей уже являются алтернативным человесвесвом просто в фентези еще всякая раса карликов, орков и прочих огров.

0
Concelhaut MunchkiN 616

Ну как бы тёмных эльфов в D&D изначально представляли себе не нынешними красивыми обсидианово-кожими утончёнными существами, а как-то так:

Официальный арт ЭлМора к книжке Сальваторе аж 1998-го года. Это потом Дриззт стал таким:

Так это я к чему. Если по изначальному лору эльфы именно, что негры --- это норма! Но вот когда по изначальному лору эльфы именно белокожие гетеросексуалы с утончённой внешностью, а потом из них делают негров --- вот это сюр!

2
Majester Concelhaut

Так он же не негр. Он дроу вроде как.

Я не сказал, что нет эльфов с черной/коричневой/серой кожей. Я сказал что зимбабвийских эльфов нет

ps, как я понимаю автор представлял дроу дзирта именно так, с темной кожей и белыми волосами, это намного лучше чем это :

(pss они легко могли в лор вписать каких нибудь долийских эльфов изгнанников которые в первый мор ещё отправились на глубинные тропы, там подхватили скверну, но выжили, и кожа их сменила цвет) А да у них уже есть ТЕНЕВЫЕ ЭЛЬФЫ. Вот это было б прям интересно такого компаньона заиметь, а не этого сука сбежавшего с зимбабве

3
Deowar

Убрать трансов и негров, чтобы добавить вместо них интересных персонажей и захватывающий сюжет.))))

19
Олег Дудин

Вот именно. Забыли прописать им интересные сюжетные арки, но не забыли "прорекламировать" с их помощью игру (включая редактор персонажа).

4
Рудольф Казбеков

озвучку нужно нормальную...никого не надо убирать

-4
Gords
При этом режиссёр провёл параллель, сравнив возможность отключения трансгендерных опций с гипотетической «кнопкой для удаления всех чернокожих персонажей

Что характерно, когда кто-то создаёт эту самую кнопку, то его тут же банят на всяких нексусах и прочих. Т.е. насильно пихают свою повестку всем в глотку без всякого, даже неофициального, выбора. Это всё, что нужно знать об этом соевом тридварасе и ему подобных.

11
Givemethedust

Так он и говорит об этой кнопке, как о чем-то невозможном и отвратительном. Ни о каком выборе и речи не идет

2
Дмитрий Сычёв Givemethedust

Так и со всем, что касается морали и этики, вам не дадут права убить другого человека, так и просто моральный вред ему причинять, у вас нет такого выбора.

-2
Givemethedust Дмитрий Сычёв

Да ну? Допустим у нас нет смертной казни, но в других странах с этим не так все просто и получается, что право убить другого человека тебе дадут. Да даже военные действия, там тоже дают право убить другого человека. Еще вопросы?

0
Дмитрий Сычёв Givemethedust

Интересно, ты глупый, или притворяешься? По твоему желанию не дадут. Смертная казнь будет тебе грозить как раз в тех странах, где она предусмотрена за это или нарушение других этических норм этих стран. И исполнять приговор не ты будешь, если ты не палач, что является профессией, как и военный. А профессии эти необходимые для защиты других людей от деструктивных элементов общества, которые решили что могут делать всё, что хотят.

0
RavinSakara

М-м-м, это тот автор, что позволил в God of War сделать чернокожих богов, в рамках сеттинга германо-скандинавской мифологии? Его комментарий и гроша ломанного не стоит – очередной защитник woke-культуры решил вскукарекнуть.

11
HappyWylde

ему за это платят не хило

0
Сплинтер Нэйтан 2

Да нет, не он, Яффе к серии не причастен уже со второй части, он работал лишь над первой, над четвёркой и пятёркой (Рагнарёк) он и подавно не работал

0
Ивасик

А он не боится, что негритосы его по судам затаскают ?

Трансгендерные персонажи равно темнокожие персонажи. Темнокожие персонажи равно трансгендерные персонажи. Ах-ха-ха !

10
Рудольф Казбеков

красавец! обозвал всех негров педрами)))

3
Dinozavrus Рудольф Казбеков

негры=пи доры

0
JohnTornton

а белых типа норм убирать? обоссать бы его

9
Givemethedust
возможность отключения трансгендерных опций с гипотетической «кнопкой для удаления всех чернокожих персонажей» — так он попытался показать абсурдность подобных претензий к игре

Радужные фашисты в очередной раз пытаются выехать на искажении понятий. Кто-нибудь скажет расовогендерному шизу, что прикрываться черными уже не модно?

8
Smusi

Может расскажу страшную тайну, но нет обязаловки добавлять кого-то . Сами себя лишаете свободы делать игры про разных людей вставляя всех по обязаловке

8
Skessa

Яффе противоречит сам себе: сначала он заявляет, что Dragon Age: The Veilguard "убили" (прямо-таки убили? настолько все плохо?) некие харизматичные блогеры, которые в своих видео критиковали игру, даже в нее не играв, а потом начинает высмеивать тех же блогеров за то, что они, оказывается, все же прошли игру до конца. Человеку не угодить: не играют - плохо, играют и с полным правом критикуют то, что видят - тоже плохо. При этом он сам всегда много и охотно ругал чужие игры, включая GoW:Рагнарек, и в случае с Dragon Age: The Veilguard сам пополнил армию "убивающих игру блогеров", раскритиковав диалоги. Не понимаю, почему он считает, что вправе называть Атрея ужасным персонажем и надеяться, что он не задержится во франшизе, но отказывает в таком же праве людям, которым не нравится Тааш. И он сильно преувеличивает влияние блогеров. Они не меняли взгляды игроков, они всего лишь указывали на те же недостатки и озвучивали те же вопросы, которые возникали у многих при взгляде на анонсы, а затем и на саму игру. Они не лгали: все то, о чем они говорили в своих видео, действительно присутствует в игре, ну а отношение к этому зависит уже от игроков - кому-то норм, кому-то нет. Кроме того, критике в разной степени подвергаются все проекты, но если игра хороша и востребована, то эта критика быстро тонет в отзывах других игроков и блогеров, показывающих ее положительные стороны. Почему так не произошло с Dragon Age: The Veilguard - вопрос явно не к тем, кто критикует "прогрессивные элементы".

А вот идея с кнопкой сама по себе неплоха: раз уж существует кнопка для включения отдельных опций, то должна быть и кнопка для их исключения. Сравнивать расу, которая от рождения является фактической и несменяемой данностью, с гендером, который является социальным конструктом и может быть сознательно выбран, по меньшей мере некорректно. Но раз уж Яффе настаивает, не вижу минусов в том, чтобы одной кнопкой "перекрасить" также и чернокожих персонажей там, где они неуместны - например, в той же скандинавской мифологии. Возможно, когда-нибудь все будут настолько раздражать друг друга, что именно к этому и придут: ИИ будет по нажатию кнопки менять местоимения и скины, белые будут перекрашивать черных, черные - белых, трансгендеры - трансформировать каждого npc, и т.д. Но для этого все стороны должны признать, что никто не важен настолько, чтобы его представленность в каждом частном прохождении была обязательна. А сейчас оскорбляются даже на моды. До прогресса еще далеко.

8
MunchkiN 616

Сравнивать расу, которая от рождения является фактической и несменяемой данностью, с гендером, который является социальным конструктом и может быть сознательно выбран, по меньшей мере некорректно.

смотря что понимать под гендером. если гендер как социальное явление то это конструкт но он проистикает из билолгоческого пола. и как социальное явление набора ксаких то атрибудтов типа девочке куклы, мальчику машинки это скорей всего как понятие устарело или находится в состоянии переосмысления. поэтому не особо имеет смысл гендер. если же дело в биологической половой принадлежности то тут как бы с чем рождаешся с тем как бы и живешь по аналогии с расовыми признами. можно конечно модами поаравить но это будет не совсем функциональный вариант. типа майкла джексона или всякимики хирурческими способами изменить пол если текуший не устраивает. но на данном научно техническом этапе равити скорее можно считать что нужно нужно приложить слишком много услий для этого при достаточно копромисном результате. так что не виру разницы между расой или генром в плане половых признаков.

0
Sivispacempb

Они буквально приравняли психические отклонения к рассовому фенотипу , что за шиза у них там происходит?) И эти люди ещё делают проекты для массовой аудитории:-)

8
goodneighbor

В комментах к видео ему насыпают черные за то, что он их сравнивает с трансами 😁

7
CAT987g

был бы я чернокожим меня бы такое сравнение оскорбило, сравнивать отдельную расу с людьми у которых отклонения....(есть и нормальные люди среди трансгендеров, но они сидят тихо и не хотят что бы их афишировали),но те что лезут изо всех щелей это люди с отклонениями да даже большинство из них это постановочные актеры, половина всех этих парадов состоит из актеров чисто для пропаганды.

7
пекабир
При этом режиссёр провёл параллель, сравнив возможность отключения трансгендерных опций с гипотетической «кнопкой для удаления всех чернокожих персонажей»

я готов купить игру, в которой реализуют такую функцию

7
Denis Kyokushin
досталось от него в первую очередь YouTube-блогерам. Яффе уверен — именно они раздули негатив вокруг игры ради лишних просмотров и рекламных денег.

Трейлер сразу всё показал же, блогеры это дело только подтверлили

6
6363

ЛГБТ не самая главная проблема игры.

6
Janekste
Требовать убрать трансгендерных персонажей - всё равно что просить убрать темнокожих

То есть требовать добавить трансгендерных персонажей можно, а требовать убрать нельзя? Звучит как расизм.

Приравнивать темнокожих к трансгендерам - всё равно что оскорбить темнокожих. Этому Дэвиду Яффе лечиться надо в псих.больничке, как по мне.

никто же не заставляет игроков включать романтические линии или дополнительные настройки персонажей — всё это дело добровольное, можно просто нажать «нет» и спокойно играть дальше

Неправда. Один пример. Вот берёшься ты за личный квест недокунари Тааш... а дальше тебе начинают часами втирать историю о небинарности, а в финале демонстративно убивают мать этой Тааш за отрицание небинарности. Игра не даёт мне здесь никакого добровольного выбора просто нажать "НЕТ" - спасти мать и выгнать из отряда Тааш. В игре НЕТ добровольного выбора.

6
HerzokSCP

Есть самый важный выбор, забыть о ниге с грифоном и этом Тааш. Один от Гиланайн скопытится, а это получит топором по горбу, знаешь, какое облегчение, Джейкоб лучше этих, он, просто, есть, характер какой-то прописан паренька, квест с отцом неплохой. Убивает, что меня обвиняют, я мог и лучше, всего этого не было бы, если я прошел их квесты, фраки подкачал бы, у меня только из завесных прыгунов шоколадный дед погиб, стражи да пох, все живы, вороны, макс прокачал. На ##е вертел я все, мне больше детектива на районе жалко, потому что ей багами или чем, не было диалогов, чтоб ее сделать бомжом завесы, Луканису подружку загубил.

1
Kamishini1993

Обе просьбы для фэнтези в котором и те и другие существуют ради галочки имеют право быть

5
Ceiv

Ну и оставляли в игре только чернокожих людей, там же есть страна откуда они приезжают. Но ЭЛЬФЫ?! Уши убрать и теже люди, с теми же негроидными чертами лица, как и азиаты. Ну, это малая часть проблемы. Там весь лор похерен.

5
Dark1994

А что плохого в том, что бы отключить всех чёрных? Эта опция крайне нужна!

5
Dark1994

Кстати, первый ниггер эльф на моей памяти появился в ведьмаке от гейфликс, потом везде стали пихать, уроды((

5
Majester

Да кстати

0
Kostya Bashmakov

просить убрать темнокожих
а минусы?

4
Кей Овальд

Так неплохо было бы. Негры в европейском средневековье хоть и могут быть, но явно в виде исключения, а не наравне с белыми. Не потому что хуже/лучше, а тупо из-за того, что это средневековье. Даже если это фэнтези.
Сделайте типа африканскую страну со своей уникальной культурой, но нет, обычно сейчас это тупо перекрашенная часть жителей обычного города в чёрных.

4
Larunn

Так есть же в Тедасе страны со смугляшами, в чем проблема?

0
Капитан Баттхерт
"Требовать убрать трансгендерных персонажей - всё равно что просить убрать темнокожих"

А в чем минусы?

4
Wing42
кнопкой для удаления всех чернокожих персонажей

Отличная идея, кстати!

4
Just-a-your-King

Вам самим не надоело слушать очередного творца, что подстроился под реалии нового мира и дабы быть в трейнде высказывает свой нескончаемый понос для обсуждения?

3
kotasha

Ну да а добавить темнокожих в гов в Скандинавии где их вообще не должно быть эта типа нормально, я так понимаю и трасов в следующий могут гов добавят такими темпами.

3
Рикочико

Этим трансом окажется Атрей и начнет звать себя - Трансей.

1
kotasha Рикочико

Вообще Атрей это Локи бог коварства, в фильмах он мог в кого угодно обращаться, так что вполне всё может быть.

0
DarkoLay

Согласен если бы можно было бы эту Таш xyяшь eбнуть сразу при встрече. Но нет. Она будет до конца таскаться с тобой и говорить о своей исключительности.

3
shurasick876
те самые блогеры, которые громче всех критиковали «прогрессивные» элементы игры, всё равно проходили её до конца.

Ну да, ведь если твоя работа - проходить игры - тебе не надо этого делать, потому что что-то в твоей работе оказалось неприятным)

2
Лобо

Для меня если не было трансов в игре она была чуточку лучьше.Когда узнал у чем все ведет диалоги с ней всевремя скипал

2
shurasick876

Так же.
Самое смешное, что вся эта тема с небинарностью там буквально пришита наспех. У неё конфликт на тему того, кей ей быть в контексте культуры. Либо быть Кунари, либо быть грубо говоря, Тал-Васготом, то есть быть в культуре Ривейна, как это названо в игре. Всё. Никакой небинарностью там и не пахнет, если убрать все упоминания, добавленные поверх.

1
Лобо shurasick876

Мне кажется ее сделали трансом просто для галочки так как очень поверхостный в этом смысле у нее квесты.Просто приказала начальство кого то сделать странсом и выбор пал на нее

1
Larunn Лобо

Ну, наверное, ее было удобнее всего для этого выбрать. Типа - дэвочка ушла из Куна и теперь настолько не знает свое место, что даже с полом определиться не может, ахахах))

0
Лобо Larunn

Вроде бы это ее мама ушла из куна что бы из дочьки не сделали берсерка.Так что она сразу была Тал-Васгот

0
Larunn Лобо

А, ясно. И все равно это можно было обыграть как дэвочка не знает, где ее место без Куна)

0
Tiger Goose

Это заявление, вообще говоря, расистское. Яффе уравнял чернокожих и людей с явными психическими расстройствами.

2
JohnTornton

так они и равны. по уровню интеллекта уж точно
ибо чушь несут про извинения перед ними, хотя они никогда не были в рабстве. а то, что их предки были, да, кому какая разница

2
Алекс Рейлор

Если персонаж прописан отвратно, какая разница, какой у него/неё цвет кожи, ориентация и т. д.?

2
shurasick876

Такая, что если твоё блюдо плохо сделано, но при этом ещё и на грязной посуде.

3
Lazy Mutton

По-моему, в мире с постоянными кризисами, морами, притеснением рас и выживанием вопрос гендерной идентичности не смог бы занимать важное место.

Более того, тут вообще-то магия, превращение в драконов и т.п. Проблему смены пола решить с помощью магии не смогли?

2
Авраам Линкольн
Требовать убрать трансгендерных персонажей просить убрать темнокожих

Вот, то что люди уже годами требуют от всяких СжвД Проджект ПЕДов и зоофиЛарианов! Уберите трансов и негров из своих Гендербагов 2077 и Балд Геев 3! Но нет, эти разработчики слишком толерантны и скорее уберут белых, чем кого-либо другого!

2
DarkoLay

«кнопкой для удаления всех чернокожих персонажей»

Я бы хотел такую кнопку. В игре где негры неуместны вообще эта кнопка пригодилась бы.

2
Larunn

Ну, в Тедасе как раз есть страны, откуда негры родом, они, в отличие от трансов, уместны)

0
DarkoLay Larunn

Я не про негров в принципе. А про негров эльфов. Не было в предыдущих частях негров эльфов. Эльфы в принципе не могут быть неграми. Это отдельная раса

0
Larunn DarkoLay

А, ну так надо было сразу уточнить)) А то выглядит так, будто вы против негров в Тедасе вообще))

0
Kenn1y

Ну и пусть сами играют.

1
Дворф

уберём и чёрных в чём проблема

1
MrDork

Подлизнул так подлизнул. Ещё чуть-чуть и мог бы номинироваться на премию "Куколд года"

1
MunchkiN 616

в общем тоу наверно прав. если делать игры с настройками контента по типу как там раньше делали - отключть кровь, отключить то сё. отключить пауков, будет довольно странный пресоналированный игровой опыт. может конечно это игры будушего, стремяшиеся подмахнуть всем. и ползунок количесва негров. типа на максимум выкрутил и оказался в гта сан андреас гденибудь в средневековом гарлеме. а если в другую сторону ползунок слвинул в игре 0 негров. все персонажи заменились на белых, озвучка от нейросети.

1
ЕвМи

Я за баланс. По Wiki людей нетрадиционной ориентации 13%.
Вот и пусть 87% будут традиционными компаньонами и следуют 87% традиционному сюжету.
За честность)

1
Сережаа

Это бред сумасшедшего про 13%. Обычно повезет если в жизни хоть одного гомосека встретишь

1
shurasick876

Минусы?

0
smallhell

А вот и нет.

0
Пользователь ВКонтакте

Это та самая яффа, которой обидно, что санта Моника испортила гадавара? Смешно // Александр Ковалёв

0
as1c

Так, тут поподробнее - где мне на клавиатуре найти эти две замечательные кнопки, а то вместо них пришлось использовать контрал-f4 , а затем uninstall?

0
Ой извините
те самые блогеры, которые громче всех критиковали «прогрессивные» элементы игры, всё равно проходили её до конца

Потому что громче всех критикуют латентные, научно доказано.

0
Legioner999

не знал что чернокожие - трансы

0
Night Driving Avenger

Зачем продолжают делать про него новости , Яффе давно кукухой поехал и выпал из игровой индустрии

0
GraF68ru

Вся проблема игры как раз в том, что опция ‘нет’ тут крайне редкое явление.

0
Криал

>Ну а под конец Яффе особенно повеселила одна деталь — те самые блогеры, которые громче всех критиковали «прогрессивные» элементы игры, всё равно проходили её до конца. И всё ради чего?
Ради того, чтобы понять, насколько сильно пала некогда великая франшиза. Леваку не понравились написанные нейросеткой/вертолётом диалоги, но вполне не против того, что в мире даркфэнтези, ну, изначально таком, раз 15 повторяют слово "небинарность".

Прости, Дункан, мы всё прое6али

0
Friedrich Woltmann

Я ща прохожу андромеду впервые, вот я выбрал ответ -нет-, а мой гг как давай с этим индусом целоваться , обнимашки и прочие лгбтушки, я чет не понял нихрена)))

0
SOLUS5678

Я бы очень хотел бы такую кнопку. Нажал и игра становится визуально и геймплейно приятнее, чем то что сделали.

0
В_о_л_ь_к_а

Летели 2 крокодила. Один зелёный, другой в Африку.

0
Темный-Властелин

бойкот Г-играм, мы Г не покупаем

0
Concelhaut
Как он напомнил, никто же не заставляет игроков включать романтические линии или дополнительные настройки персонажей — всё это дело добровольное, можно просто нажать «нет» и спокойно играть дальше.

А ещё можно просто скипнуть половину игры и взаимодействие с персонажами... совсем всё взаимодействие с персонажами. Оно же не обязательно по мнению Яффе?

режиссёр провёл параллель, сравнив возможность отключения трансгендерных опций с гипотетической «кнопкой для удаления всех чернокожих персонажей»

Но ведь это именно та опция, которую просят ввести игроки, а точнее платящая аудитория, уже больше пятнадцати лет к ряду! XD

0
5uperNova

Яффе бы захлопнутся вообще, кроме одной единственной игры, собсна больше ничего предложить не смог и делает вид, будто в чем-то разбирается.

0
molotvedim

Интересно, как темнокожие отреагировали на такое сравнение.

0
Larunn

Пффф, нашли с чем сравнивать. Шоколадки у нас могут быть из Ривейна-Антивы-Тевинтера. А трансы откуда?!

0
Majester

Да оттуда же наверно

0
XOJIODHbIU

Итоговый монтаж под металкор с Кратосом. Неплохая игра получилась, клон год оф вар как в геймплее, так и по сюжету)

0
L1HO
0
Contriver

"Яффе уверен — именно они раздули негатив вокруг игры ради лишних просмотров и рекламных денег."

По факту так, сейчас 99% скандалов на ютубе раздувается на пустом месте ради сбора денег с амеб

-4