Яффе о Dragon Age: The Veilguard: "Требовать убрать трансгендерных персонажей - всё равно что просить убрать темнокожих"

Создатель оригинальной God of War Дэвид Яффе высказался о недавних спорах вокруг Dragon Age: The Veilguard, и досталось от него в первую очередь YouTube-блогерам. Яффе уверен — именно они раздули негатив вокруг игры ради лишних просмотров и рекламных денег.
А ещё Яффе удивился шумихе вокруг трансгендерных элементов игры. Как он напомнил, никто же не заставляет игроков включать романтические линии или дополнительные настройки персонажей — всё это дело добровольное, можно просто нажать «нет» и спокойно играть дальше. При этом режиссёр провёл параллель, сравнив возможность отключения трансгендерных опций с гипотетической «кнопкой для удаления всех чернокожих персонажей» — так он попытался показать абсурдность подобных претензий к игре. Впрочем, и сам режиссёр признал, что не всё в игре получилось гладко. К примеру, некоторые диалоги он назвал откровенно слабыми — и написаны плохо, и сыграны так себе.
Ну а под конец Яффе особенно повеселила одна деталь — те самые блогеры, которые громче всех критиковали «прогрессивные» элементы игры, всё равно проходили её до конца. И всё ради чего? Да просто чтобы настрочить побольше разгромных роликов и собрать побольше просмотров.
Сразу две отличные идеи!
Ну вот, есть же здравые идеи в геймдеве!
как бы черные там тоже не к месту особенно эльфы-гномы
хотел сразу слить негр-эльфа. но они к нему грифона приклеили. так и пришлось.
Его можно слить по сюжету)
Особенно серый страж эльф негр. Где брутальные бородатые мужики?)
я боялся грифона просрать.
К тому времени он уже не нужен)
Да-а, можно НЕ проходить квесты Тааш, можно НЕ слышать, как к ней обращаются "они", хотя она сама о себе говорит "я", можно НЕ слушать буквально каждый её диалог, где она постоянно ведёт себя как тупое быдло с района. Можно в принципе не покупать и не играть в кал, это я согласен.
и вот если бы каждый недовольный воспользовался этой опцией, то возможно, что в следующей игре мы бы увидели меньше всяких Тааш с местоимением они. а пока все недовольные выражают свое недовольство лишь гневными речами в интернетах и продолжают покупать этот кал, то нихрена до эффективных манагеров и их защитников не дойдет
Так игра в продажах провалилась. Для них сейчас продажи не важны, ибо деньги даёт Блекрок и ему подобные.
Сейчас практически ВСЯ западная медийка - убыточна и живёт на вливания подобных фондов.
если не покупать и не играть, то пропадет сам смысл выпускать подобное. даже без учета финансового аспекта
Смысл будет всегда - продвигать повестку.
так а какой будет смысл ее продвигать таким образом если игру попробуют полтора трансформера, а миллионы адекватных просто пройдут мимо?
Но темнокожие существуют. А Трансы - это психическое заболевание. Аллооо
Кстати ни разу не видел в играх фентази чтоб в лоре были прописаны негро эльфы.
То есть всякие там лесные, ночные, высшие, солнечные, но ни разу чтоб это были зимбабвийские эльфы. Следовательно это повест очка
ты просто всяких белых пердунов читаешь, надо современных чернокожих авторок читать. Или они по-твоему менее талантливы за счёт пола и цвета кожи сразу же?
типа есть темные эльфы. но может у них просто другие расы и это какойто близкородвенный вид в сравнении с человеком. просто для белого умеренного климата человека всякие другие расы и экватариальный тип людей уже являются алтернативным человесвесвом просто в фентези еще всякая раса карликов, орков и прочих огров.
Ну как бы тёмных эльфов в D&D изначально представляли себе не нынешними красивыми обсидианово-кожими утончёнными существами, а как-то так:
Официальный арт ЭлМора к книжке Сальваторе аж 1998-го года. Это потом Дриззт стал таким:
Так это я к чему. Если по изначальному лору эльфы именно, что негры --- это норма! Но вот когда по изначальному лору эльфы именно белокожие гетеросексуалы с утончённой внешностью, а потом из них делают негров --- вот это сюр!
Так он же не негр. Он дроу вроде как.
Я не сказал, что нет эльфов с черной/коричневой/серой кожей. Я сказал что зимбабвийских эльфов нет
ps, как я понимаю автор представлял дроу дзирта именно так, с темной кожей и белыми волосами, это намного лучше чем это :
(pss они легко могли в лор вписать каких нибудь долийских эльфов изгнанников которые в первый мор ещё отправились на глубинные тропы, там подхватили скверну, но выжили, и кожа их сменила цвет) А да у них уже есть ТЕНЕВЫЕ ЭЛЬФЫ. Вот это было б прям интересно такого компаньона заиметь, а не этого сука сбежавшего с зимбабве
Убрать трансов и негров, чтобы добавить вместо них интересных персонажей и захватывающий сюжет.))))
Вот именно. Забыли прописать им интересные сюжетные арки, но не забыли "прорекламировать" с их помощью игру (включая редактор персонажа).
озвучку нужно нормальную...никого не надо убирать
Что характерно, когда кто-то создаёт эту самую кнопку, то его тут же банят на всяких нексусах и прочих. Т.е. насильно пихают свою повестку всем в глотку без всякого, даже неофициального, выбора. Это всё, что нужно знать об этом соевом тридварасе и ему подобных.
Так он и говорит об этой кнопке, как о чем-то невозможном и отвратительном. Ни о каком выборе и речи не идет
Так и со всем, что касается морали и этики, вам не дадут права убить другого человека, так и просто моральный вред ему причинять, у вас нет такого выбора.
Да ну? Допустим у нас нет смертной казни, но в других странах с этим не так все просто и получается, что право убить другого человека тебе дадут. Да даже военные действия, там тоже дают право убить другого человека. Еще вопросы?
Интересно, ты глупый, или притворяешься? По твоему желанию не дадут. Смертная казнь будет тебе грозить как раз в тех странах, где она предусмотрена за это или нарушение других этических норм этих стран. И исполнять приговор не ты будешь, если ты не палач, что является профессией, как и военный. А профессии эти необходимые для защиты других людей от деструктивных элементов общества, которые решили что могут делать всё, что хотят.
М-м-м, это тот автор, что позволил в God of War сделать чернокожих богов, в рамках сеттинга германо-скандинавской мифологии? Его комментарий и гроша ломанного не стоит – очередной защитник woke-культуры решил вскукарекнуть.
ему за это платят не хило
Да нет, не он, Яффе к серии не причастен уже со второй части, он работал лишь над первой, над четвёркой и пятёркой (Рагнарёк) он и подавно не работал
А он не боится, что негритосы его по судам затаскают ?
Трансгендерные персонажи равно темнокожие персонажи. Темнокожие персонажи равно трансгендерные персонажи. Ах-ха-ха !
красавец! обозвал всех негров педрами)))
негры=пи доры
а белых типа норм убирать? обоссать бы его
Радужные фашисты в очередной раз пытаются выехать на искажении понятий. Кто-нибудь скажет расовогендерному шизу, что прикрываться черными уже не модно?
Может расскажу страшную тайну, но нет обязаловки добавлять кого-то . Сами себя лишаете свободы делать игры про разных людей вставляя всех по обязаловке
Яффе противоречит сам себе: сначала он заявляет, что Dragon Age: The Veilguard "убили" (прямо-таки убили? настолько все плохо?) некие харизматичные блогеры, которые в своих видео критиковали игру, даже в нее не играв, а потом начинает высмеивать тех же блогеров за то, что они, оказывается, все же прошли игру до конца. Человеку не угодить: не играют - плохо, играют и с полным правом критикуют то, что видят - тоже плохо. При этом он сам всегда много и охотно ругал чужие игры, включая GoW:Рагнарек, и в случае с Dragon Age: The Veilguard сам пополнил армию "убивающих игру блогеров", раскритиковав диалоги. Не понимаю, почему он считает, что вправе называть Атрея ужасным персонажем и надеяться, что он не задержится во франшизе, но отказывает в таком же праве людям, которым не нравится Тааш. И он сильно преувеличивает влияние блогеров. Они не меняли взгляды игроков, они всего лишь указывали на те же недостатки и озвучивали те же вопросы, которые возникали у многих при взгляде на анонсы, а затем и на саму игру. Они не лгали: все то, о чем они говорили в своих видео, действительно присутствует в игре, ну а отношение к этому зависит уже от игроков - кому-то норм, кому-то нет. Кроме того, критике в разной степени подвергаются все проекты, но если игра хороша и востребована, то эта критика быстро тонет в отзывах других игроков и блогеров, показывающих ее положительные стороны. Почему так не произошло с Dragon Age: The Veilguard - вопрос явно не к тем, кто критикует "прогрессивные элементы".
А вот идея с кнопкой сама по себе неплоха: раз уж существует кнопка для включения отдельных опций, то должна быть и кнопка для их исключения. Сравнивать расу, которая от рождения является фактической и несменяемой данностью, с гендером, который является социальным конструктом и может быть сознательно выбран, по меньшей мере некорректно. Но раз уж Яффе настаивает, не вижу минусов в том, чтобы одной кнопкой "перекрасить" также и чернокожих персонажей там, где они неуместны - например, в той же скандинавской мифологии. Возможно, когда-нибудь все будут настолько раздражать друг друга, что именно к этому и придут: ИИ будет по нажатию кнопки менять местоимения и скины, белые будут перекрашивать черных, черные - белых, трансгендеры - трансформировать каждого npc, и т.д. Но для этого все стороны должны признать, что никто не важен настолько, чтобы его представленность в каждом частном прохождении была обязательна. А сейчас оскорбляются даже на моды. До прогресса еще далеко.
Сравнивать расу, которая от рождения является фактической и несменяемой данностью, с гендером, который является социальным конструктом и может быть сознательно выбран, по меньшей мере некорректно.
смотря что понимать под гендером. если гендер как социальное явление то это конструкт но он проистикает из билолгоческого пола. и как социальное явление набора ксаких то атрибудтов типа девочке куклы, мальчику машинки это скорей всего как понятие устарело или находится в состоянии переосмысления. поэтому не особо имеет смысл гендер. если же дело в биологической половой принадлежности то тут как бы с чем рождаешся с тем как бы и живешь по аналогии с расовыми признами. можно конечно модами поаравить но это будет не совсем функциональный вариант. типа майкла джексона или всякимики хирурческими способами изменить пол если текуший не устраивает. но на данном научно техническом этапе равити скорее можно считать что нужно нужно приложить слишком много услий для этого при достаточно копромисном результате. так что не виру разницы между расой или генром в плане половых признаков.
Они буквально приравняли психические отклонения к рассовому фенотипу , что за шиза у них там происходит?) И эти люди ещё делают проекты для массовой аудитории:-)
В комментах к видео ему насыпают черные за то, что он их сравнивает с трансами 😁
был бы я чернокожим меня бы такое сравнение оскорбило, сравнивать отдельную расу с людьми у которых отклонения....(есть и нормальные люди среди трансгендеров, но они сидят тихо и не хотят что бы их афишировали),но те что лезут изо всех щелей это люди с отклонениями да даже большинство из них это постановочные актеры, половина всех этих парадов состоит из актеров чисто для пропаганды.
я готов купить игру, в которой реализуют такую функцию
Трейлер сразу всё показал же, блогеры это дело только подтверлили
ЛГБТ не самая главная проблема игры.
То есть требовать добавить трансгендерных персонажей можно, а требовать убрать нельзя? Звучит как расизм.
Приравнивать темнокожих к трансгендерам - всё равно что оскорбить темнокожих. Этому Дэвиду Яффе лечиться надо в псих.больничке, как по мне.
Неправда. Один пример. Вот берёшься ты за личный квест недокунари Тааш... а дальше тебе начинают часами втирать историю о небинарности, а в финале демонстративно убивают мать этой Тааш за отрицание небинарности. Игра не даёт мне здесь никакого добровольного выбора просто нажать "НЕТ" - спасти мать и выгнать из отряда Тааш. В игре НЕТ добровольного выбора.
Есть самый важный выбор, забыть о ниге с грифоном и этом Тааш. Один от Гиланайн скопытится, а это получит топором по горбу, знаешь, какое облегчение, Джейкоб лучше этих, он, просто, есть, характер какой-то прописан паренька, квест с отцом неплохой. Убивает, что меня обвиняют, я мог и лучше, всего этого не было бы, если я прошел их квесты, фраки подкачал бы, у меня только из завесных прыгунов шоколадный дед погиб, стражи да пох, все живы, вороны, макс прокачал. На ##е вертел я все, мне больше детектива на районе жалко, потому что ей багами или чем, не было диалогов, чтоб ее сделать бомжом завесы, Луканису подружку загубил.
Обе просьбы для фэнтези в котором и те и другие существуют ради галочки имеют право быть
Ну и оставляли в игре только чернокожих людей, там же есть страна откуда они приезжают. Но ЭЛЬФЫ?! Уши убрать и теже люди, с теми же негроидными чертами лица, как и азиаты. Ну, это малая часть проблемы. Там весь лор похерен.
А что плохого в том, что бы отключить всех чёрных? Эта опция крайне нужна!
Кстати, первый ниггер эльф на моей памяти появился в ведьмаке от гейфликс, потом везде стали пихать, уроды((
Да кстати
просить убрать темнокожих
а минусы?
Так неплохо было бы. Негры в европейском средневековье хоть и могут быть, но явно в виде исключения, а не наравне с белыми. Не потому что хуже/лучше, а тупо из-за того, что это средневековье. Даже если это фэнтези.
Сделайте типа африканскую страну со своей уникальной культурой, но нет, обычно сейчас это тупо перекрашенная часть жителей обычного города в чёрных.
Так есть же в Тедасе страны со смугляшами, в чем проблема?
А в чем минусы?
Отличная идея, кстати!
Вам самим не надоело слушать очередного творца, что подстроился под реалии нового мира и дабы быть в трейнде высказывает свой нескончаемый понос для обсуждения?
Ну да а добавить темнокожих в гов в Скандинавии где их вообще не должно быть эта типа нормально, я так понимаю и трасов в следующий могут гов добавят такими темпами.
Этим трансом окажется Атрей и начнет звать себя - Трансей.
Вообще Атрей это Локи бог коварства, в фильмах он мог в кого угодно обращаться, так что вполне всё может быть.
Согласен если бы можно было бы эту Таш xyяшь eбнуть сразу при встрече. Но нет. Она будет до конца таскаться с тобой и говорить о своей исключительности.
Ну да, ведь если твоя работа - проходить игры - тебе не надо этого делать, потому что что-то в твоей работе оказалось неприятным)
Для меня если не было трансов в игре она была чуточку лучьше.Когда узнал у чем все ведет диалоги с ней всевремя скипал
Так же.
Самое смешное, что вся эта тема с небинарностью там буквально пришита наспех. У неё конфликт на тему того, кей ей быть в контексте культуры. Либо быть Кунари, либо быть грубо говоря, Тал-Васготом, то есть быть в культуре Ривейна, как это названо в игре. Всё. Никакой небинарностью там и не пахнет, если убрать все упоминания, добавленные поверх.
Мне кажется ее сделали трансом просто для галочки так как очень поверхостный в этом смысле у нее квесты.Просто приказала начальство кого то сделать странсом и выбор пал на нее
Ну, наверное, ее было удобнее всего для этого выбрать. Типа - дэвочка ушла из Куна и теперь настолько не знает свое место, что даже с полом определиться не может, ахахах))
Вроде бы это ее мама ушла из куна что бы из дочьки не сделали берсерка.Так что она сразу была Тал-Васгот
А, ясно. И все равно это можно было обыграть как дэвочка не знает, где ее место без Куна)
Это заявление, вообще говоря, расистское. Яффе уравнял чернокожих и людей с явными психическими расстройствами.
так они и равны. по уровню интеллекта уж точно
ибо чушь несут про извинения перед ними, хотя они никогда не были в рабстве. а то, что их предки были, да, кому какая разница
Если персонаж прописан отвратно, какая разница, какой у него/неё цвет кожи, ориентация и т. д.?
Такая, что если твоё блюдо плохо сделано, но при этом ещё и на грязной посуде.
По-моему, в мире с постоянными кризисами, морами, притеснением рас и выживанием вопрос гендерной идентичности не смог бы занимать важное место.
Более того, тут вообще-то магия, превращение в драконов и т.п. Проблему смены пола решить с помощью магии не смогли?
Вот, то что люди уже годами требуют от всяких СжвД Проджект ПЕДов и зоофиЛарианов! Уберите трансов и негров из своих Гендербагов 2077 и Балд Геев 3! Но нет, эти разработчики слишком толерантны и скорее уберут белых, чем кого-либо другого!
«кнопкой для удаления всех чернокожих персонажей»
Я бы хотел такую кнопку. В игре где негры неуместны вообще эта кнопка пригодилась бы.
Ну, в Тедасе как раз есть страны, откуда негры родом, они, в отличие от трансов, уместны)
Я не про негров в принципе. А про негров эльфов. Не было в предыдущих частях негров эльфов. Эльфы в принципе не могут быть неграми. Это отдельная раса
А, ну так надо было сразу уточнить)) А то выглядит так, будто вы против негров в Тедасе вообще))
Ну и пусть сами играют.
уберём и чёрных в чём проблема
Подлизнул так подлизнул. Ещё чуть-чуть и мог бы номинироваться на премию "Куколд года"
в общем тоу наверно прав. если делать игры с настройками контента по типу как там раньше делали - отключть кровь, отключить то сё. отключить пауков, будет довольно странный пресоналированный игровой опыт. может конечно это игры будушего, стремяшиеся подмахнуть всем. и ползунок количесва негров. типа на максимум выкрутил и оказался в гта сан андреас гденибудь в средневековом гарлеме. а если в другую сторону ползунок слвинул в игре 0 негров. все персонажи заменились на белых, озвучка от нейросети.
Я за баланс. По Wiki людей нетрадиционной ориентации 13%.
Вот и пусть 87% будут традиционными компаньонами и следуют 87% традиционному сюжету.
За честность)
Это бред сумасшедшего про 13%. Обычно повезет если в жизни хоть одного гомосека встретишь
Минусы?
А вот и нет.
Это та самая яффа, которой обидно, что санта Моника испортила гадавара? Смешно // Александр Ковалёв
Так, тут поподробнее - где мне на клавиатуре найти эти две замечательные кнопки, а то вместо них пришлось использовать контрал-f4 , а затем uninstall?
Потому что громче всех критикуют латентные, научно доказано.
не знал что чернокожие - трансы
Зачем продолжают делать про него новости , Яффе давно кукухой поехал и выпал из игровой индустрии
Вся проблема игры как раз в том, что опция ‘нет’ тут крайне редкое явление.
>Ну а под конец Яффе особенно повеселила одна деталь — те самые блогеры, которые громче всех критиковали «прогрессивные» элементы игры, всё равно проходили её до конца. И всё ради чего?
Ради того, чтобы понять, насколько сильно пала некогда великая франшиза. Леваку не понравились написанные нейросеткой/вертолётом диалоги, но вполне не против того, что в мире даркфэнтези, ну, изначально таком, раз 15 повторяют слово "небинарность".
Прости, Дункан, мы всё прое6али
Я ща прохожу андромеду впервые, вот я выбрал ответ -нет-, а мой гг как давай с этим индусом целоваться , обнимашки и прочие лгбтушки, я чет не понял нихрена)))
Я бы очень хотел бы такую кнопку. Нажал и игра становится визуально и геймплейно приятнее, чем то что сделали.
Летели 2 крокодила. Один зелёный, другой в Африку.
бойкот Г-играм, мы Г не покупаем
А ещё можно просто скипнуть половину игры и взаимодействие с персонажами... совсем всё взаимодействие с персонажами. Оно же не обязательно по мнению Яффе?
Но ведь это именно та опция, которую просят ввести игроки, а точнее платящая аудитория, уже больше пятнадцати лет к ряду! XD
Яффе бы захлопнутся вообще, кроме одной единственной игры, собсна больше ничего предложить не смог и делает вид, будто в чем-то разбирается.
Интересно, как темнокожие отреагировали на такое сравнение.
Пффф, нашли с чем сравнивать. Шоколадки у нас могут быть из Ривейна-Антивы-Тевинтера. А трансы откуда?!
Да оттуда же наверно
Итоговый монтаж под металкор с Кратосом. Неплохая игра получилась, клон год оф вар как в геймплее, так и по сюжету)
"Яффе уверен — именно они раздули негатив вокруг игры ради лишних просмотров и рекламных денег."
По факту так, сейчас 99% скандалов на ютубе раздувается на пустом месте ради сбора денег с амеб