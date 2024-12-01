Яффе о Dragon Age: The Veilguard: "Требовать убрать трансгендерных персонажей - всё равно что просить убрать темнокожих"

Создатель оригинальной God of War Дэвид Яффе высказался о недавних спорах вокруг Dragon Age: The Veilguard, и досталось от него в первую очередь YouTube-блогерам. Яффе уверен — именно они раздули негатив вокруг игры ради лишних просмотров и рекламных денег.

А ещё Яффе удивился шумихе вокруг трансгендерных элементов игры. Как он напомнил, никто же не заставляет игроков включать романтические линии или дополнительные настройки персонажей — всё это дело добровольное, можно просто нажать «нет» и спокойно играть дальше. При этом режиссёр провёл параллель, сравнив возможность отключения трансгендерных опций с гипотетической «кнопкой для удаления всех чернокожих персонажей» — так он попытался показать абсурдность подобных претензий к игре. Впрочем, и сам режиссёр признал, что не всё в игре получилось гладко. К примеру, некоторые диалоги он назвал откровенно слабыми — и написаны плохо, и сыграны так себе.

Ну а под конец Яффе особенно повеселила одна деталь — те самые блогеры, которые громче всех критиковали «прогрессивные» элементы игры, всё равно проходили её до конца. И всё ради чего? Да просто чтобы настрочить побольше разгромных роликов и собрать побольше просмотров.