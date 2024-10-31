Запуск Dragon Age: The Veilguard в Steam стал крупнейшим в истории Bioware

Релиз Dragon Age: The Veilguard поставил новый рекорд для Bioware. Запуск игры в Steam стал крупнейшим в истории студии. На момент выхода RPG пиковый онлайн составил 60 тыс. человек. Показатели оказались выше, чем у предыдущих частей серии, их переизданий, а также у всей франшизы Mass Effect.
- Dragon Age: The Veilguard — 60 тыс. пользователей;
- Mass Effect: Legendary Edition — 59 тыс. пользователей;
- Dragon Age 2 — 19 тыс. пользователей;
- Mass Effect 2 — 13 тыс. пользователей;
- Dragon Age: Origins Ultimate Edition — 8 тыс. пользователей;
- Dragon Age: Origins — 7 тыс. пользователей;
- Dragon Age: Inquisition (2020) — 4 964 пользователей;
- Mass Effect — 4 183 пользователей;
- Mass Effect: Andromeda (2020) — 3 тыс. пользователей;
- Dragon Age 2 (2020) — 1 тыс. пользователей.
Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с русскими субтитрами. Новую RPG от Bioware выложили на торренты через полчаса после релиза.
Пхахахах сравнили со старыми играми, сделай ремейк на первую драгу и увидишь как повесточный мусор, улетит в утиль вместе с глиномесами
В старых играх тоже были глиномесы
Но в старых играх они не так выделялись и там не было пола оно и в старых играх было мрачное фентези с проработанным сюжетом., в отличии о т этого мусора
В первой части можно было не догадываться что оно есть, веллгард же игросодержащий лгбт фем проект
Подожди, но ведь когда 99% имбицилов в разделе комментариев по теме с ДА сравнивают её именно со СТАРЫМИ частями, это нормально, но когда вам клоунам показывают, что ДА никогда не была сверхпопулярна и вообще вам никто не обещал AAAA проект за миллиард долларов, вы сразу брызжите слюной и ехидничаете.
Ремейк DAO будет без повестки? Наивность...
История Bioware закончилась в 2012 году. Этой конторы нет уже 12 лет.
О чём вы, не пойму.
Потому что вы так сказали? Продажи DAI говорят о другом.
Через 20 лет какой-нибудь фанат DA5 сразу после выхода DA6 скажет, что именно теперь BioWare мертва.
Мне грубо ответить?
Ладно, попробую вежливо. На аналогиях.
Вот была, например, такая группа, Битлз. Прекратила существование десятки лет назад. И вдруг в наше время выходит новый альбом, только записали его другие люди, а вместо Джона Леннона там "нейросетевой" вокал.
Был такой писатель, Толкин. И вдруг в 2024 году выходит новая часть "Властелина колец", написанная другими людьми, в которой вместо хоббитов негры, Саурон вернулся, и теперь он положительный герой.
Нравится? Хавайте и дальше.
Не важно как вы ответите, так как против фактов вы ничего не можете сказать. Продажи DAI более 12 миллионов копий (если верить BioWare).
Это у тебя в голове ее нет, а у людей есть, и вон новую игру свою релизнули
60к только для мелкого проекта хороший результат. Новая РПГ от некогда именитой студии должна собирать пол лям онлайна при нынешней аудитории стима. Даже убогий Старфилд с наличием геймпасса собрал 330к
Там уже 70, а какой будет пик пока не ясно.
Калфилд столько набрал, так как ни кто не знал что он такое гов на самом деле. а про ДА сразу было ясно что за игра.
Так эти 330к побежали туда потому, что Говард рассказывал из всех щелей, что это прорыв в индустрии и вообще можно не ждать ТЕС6, все итак будут играть в это чудо.
Ну и что там нашли эти 330к? Хорошая игра? Как тебе сценарий? Оптимизация хорошая там да? Может активности или сайд квесты интересные и запоминающиеся? Ну и что ты тогда пытаешься доказать со своими 330к, еще и парашу эту в пример привел?
Абсолютно бездарное сравнение, и 60К в стиме это очень мало на самом деле, вот если бы только в стиме тысяч 400-500 было бы, тогда другое дело, а так это даже не смешно) с учётом консолей пик думаю тысяч 300 будет) но это не тот уровень. Как я до этого и писал, ждём потрясающих новостей про успешный запуск, мега продажи и т.д. а спустя месяц начнутся сокращения)
Вот узнать бы, во сколько обошлась разработка.Если хотя бы до 100к онлайн дойдёт, то это где-то 5млн$
Так если стримеры с миллионной аудиторией рассказывают, что игра плохая, потому что там есть шрамы на груди и есть упоминания лгбт, то откуда онлайну взяться? Они не пишут про историю, про оптимизацию, про геймплей, они просто судят о том чего не знают и люди с iq меньше 100 слушают это и думают, ну раз ОН так сказал, то и я буду так говорить и играть точно не пойду, ведь там ШРАМЫ И ГЕИ О НЕЕЕЕТ!!!!!!!!!
Я фанат вселенной МЕ и ДЭ с 2009 года) так что мне на мнения критиков(купленных) или стримеров всё равно, я всегда сужу сам) и пока что-то всё выглядит довольно печально
Хорошо фанат, чем эта часть выглядит хуже чем Инквизиция вышедшая 10 лет назад?
Електрики ботов нагнали
Тоже заметил
Вот и оправдания пошли.)))
Есть статистика, согласно которой количество геймеров год от года прирастает в разы, поэтому бессмысленно сравнивать современные показатели с цифрами игр 10-летней и более давности. В Anthem на момент выхода тоже играли десятки тысяч, но все же бестселлером игра не стала. Для крупной студии "с именем" и репутацией, хоть и подмоченной, для многими любимой франшизы, для рпг, интерес к которым как к жанру после Балдуры возрос, для такого количества рекламы, в том числе в не игровых СМИ, показатель пока что небольшой. Будет больше - это пока что самые главные фанаты и различные блогеры по предзаказу скачали игру, а часть откладывает ее на выходные. Могут быть и сотни тысяч. Но все равно, похоже, выше головы франшиза не прыгнет. Об успехе или неуспехе игры это пока что ничего не говорит: все зависит от того, сколько денег они в нее вложили и на какие продажи рассчитывали - стоимость разработки ведь тоже растет год от года. Количество игроков не равно количеству проданных копий, да и о продажах говорить пока рано. Только вот предзаказы, фанаты и жертвы рекламы, сделавшие покупку в первые дни, быстро закончатся. А дальше продажи будут зависеть от реального качества игры и "сарафанного радио".
Кринж
Вот зачем нужно было делать таких Транскунари??? Это же кошмар!
То есть "транскунари" убрать и всё нормально, да?
Чет не кто не упомянул что основной онлайн на момент выхода приходился на Ориджин.
Уже не помню когда там ЕА из Стима ушла. По-моему после релиза ME2.
Ребзям рано пуканы надрывать, зумеркам - фанам этого дерьма со.сать.
В новости приведена Стимовскя статистика игр ЕА, которых долгое время в нём же не было(во время расцвета МЕ), а в Origin (зумерки - гуглим, узнаём, что это такое).
Сама статистика проданных копий и (поправочка) лицензий за всё время явно больше.
К тому же - игры тогда были более качественные.
А сейчас - в том же VA.гинагарде читаешь диалоги - охереваешь. ДА 2 был намного лучше, а его сделали за 1,5 года (или вроде меньше).
А насчёт Инквизиции. Перенос её на неработающий с жанром движок - ужасная ошибка. Инквизицией можно людей пытать.
Это будет одним из аргументов в пользу продолжения насилия над сериями. Жаль видеть. Но уже неважно, хорошие игры они не смогут "развыпустить" обратно, можно наслаждаться действительно удачными проектами, а эти выкидыши забыть с презрением.
Старую команду BioWare не вернуть, а новые до их уровня не дойдут.
Подождём когда объявят сколько продали подобного шлака.
а что с другими играми по классу?
Ну фиг знает. Меня прям удивило, что в первые 15 минут игры главный герой влупил трактирщице башкой прям в морду. Смачно. Мужик. Вырубил бабу. Прикольная повестка
На торренте уже доступно.
Как ни странно, на торренте тоже куча людей качает, да так, как будто там свитки 6 вышли.
Меня среди этих людей нет.
60к копрофилов, настолько голодные что готовы всё проглотить.
Свиньи в принципе всеядны. Чему ты удивляешься ?
А что эта новость делает в категории Dragons Dogma 2?
Новостник просто на радостях перед опубликованием прибухнул на ПГкойны.
Круто, конечно, но почему эта новость в разделе Драгонс Догма 2?
upd: уже пофиксили
Могу всех "поздравить" это был переломный момент,если бы игра полностью провалилась,то повестка бы в скором времени исчезла.Но,раз даже настолько обляпанный проект продаётся,её будет только больше.
Рано расстраиваешься сейчас люди попробуют как оно на вкус и понесется)
Эта повестка уже давно в большенстве игр есть. Тот же киберпанк, чет его не хейтили за это, а угорали больше или просто игнорировали
Видимо, фанатам пох, чё жрать.Повестку активно суют во франшизы с уже имеющейся фан базой.Поэтому дерьмо и жрётся хорошо
Не буду говорить за всех. Но в мире чудики проще относятся к радужным животным. Поэтому им проще играть в игры) я хз что вышло я скачаю в выходные, но тем про кого я писал они будут оценивать игру... как игру, а не как наши считать и выискивать неверных )
Какая разница,что они там распробуют,если продажи уже есть?
Ща буду играть пацаны
Давай, удачи...
Мне игра не понравилась, но успех искренне радует.
1) Больше денег для биоваре на Масс Эффект, который я действительно жду.
2) Горящие пердаки свидетелей повесточки греют душу
А может не душу, а что =то по ниже
Судя по тому, как многих нынче интересует содержимое трусов того или иного персонажа (и ничего более), душа у них как раз в этом месте и находится.
Посмотрел скриншоты игроков. Редактор в игре нормальный. Персонажей лепят очень даже симпатичных. Особенно подмечу шикарную детализацию волос.
Вопрос зачем нужно было рекламу редактора строить на одних лишь уродах остаётся открытым.
ПГ у вас спойлер не работает...
Работает
Фото разучился скрывать.
Как говорится: "тема сисек не раскрыта".
Ага
Да с такими дамами ухоженными сиськи как-то на второй план уходят.
Игра на самом деле не плохая, просто нужно игнорировать эти повестки. В киберпанке же игнорировали люди это, я даже не припомню такого хейта к ней за это
По моему её только из-за шрамов в редакторе начали дико булить. Другого я вовсе не слышал
в киберпуке это подходило - там же время такое было что люди уродовали себя, а тут какое обьяснение?
Там ещё у рыжей тётки с веснушками которая прям ярко выраженный кадык. А так не удивлён что отмазы попёрли, щас много людей поиграют и захавают такое.
Люди даже напрочь забыли, что в Киберпанк 2077, после хейта со стороны SJW, разработчики полностью изменили группировку Animals (животные), даже не смотря на то, что автор настолки игру защищал. Сейчас посмотрите на эту банду. Преимущественно белые и качки
Пародия на зажиточную Флоренцию в промежутке 15 века, и подобные временные периоды. Где знать подобным образом могла разлагаться.
Какие же глупцы анти-повесточники. Из игры не спроста убрали денуво перед релизом игры Dragon Age: The Veilguard. Если игра Dragon Age: The Veilguard провалится в продаже с отсутствием защиты денуво, то защитники денуво и сами денуво скажут, что вот денуво не ухудшала продажи игр, и мол только на пользу присутствия защиты денуво в играх, при отсутствии денуво только ухудшаются продажи игры Dragon Age: The Veilguard. Тогда другие компании посмотрят на успех или провал продажи копий игры Dragon Age: The Veilguard, если успех продажи копий игры Dragon Age: The Veilguard, то меньше будут пихать денуво в игры, если провал продажи копий игры Dragon Age: The Veilguard, больше денуво в игры пихать будут. Сейчас на данный момент, мизерное количество желающих ломать защиту денуво в играх. Кто поставит минус, тот не шарит, что не спроста убрали защиту денуво перед релизом игры Dragon Age: The Veilguard . Оно вам надо чтобы пихали в игры денуво? Мне лично не надо чтобы в игры пихали денуво. Денуво ищет все возможные способы отбелить свою репутацию денуво, что денуво присутствия в играх только на пользу количество продаж копий игры. Сейчас компании смотрят наблюдая на другие крупные релизы игр с отсутствием денуво, если игра проваливается в продаже количества копий игры с отсутствием денуво, то другие компании подумают пихать денуво в свои игры, думая что поможет избежать провала продажи копий игр своих.
Да эта мусорка должна быть под защитой от людей с адекватным мировоззрением и сексуальным влечением и нормальным родом. а никак оно, пускай провалится по всем фронтам, как провалилась и Андромеда
поиграл часик, игра улет, с геймпадом как в раю отвечаю пацаны, это рил то что я давно ждал.
сделал себе уголька, настройки ультра с лучами
То я и гляжу рот у тебя в ховне...
Ты хотел сказать девчонки
А какой можно было ещё ожидать комментарий от пользователя с чёртом на аватарке?
Забавно наблюдать за местным стадом с пг, которые кричали что игра с повесткой и вообще все плохо, но судя по комментариям к прошлой новости все побежали кушать какашки с торрента, только лишь потому что у игры нет денувы и она работает на их нищих 1060 и зеонах/феномах. Лицемерно
Угу, я специально следил за этим цирком хейта и ни в одной новости не отписался по игре =)) И как же сейчас у хейтеров полыхает и даже осознание еще не пришло что игра стала реально хитом уже на старте.
тут всегда так было. верещат на повестку, но каждый раз радуются, если нет денуво.
кто громче орет, тот в первых рядах на торрент бежит качать
Ну на халяву и уксус для них сладкий, а если заплатят так и в туза могут дать 😂
Посмотрим через неделю на оценки от игроков после того как нажрутся лгбтфем повесточного калла
лицемерно как-то)
лично мне если игра не нравится, то я в неё и бесплатно играть не буду