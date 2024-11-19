"Заткнитесь и развлекайтесь": создатель God of War заступился за Dragon Age

Гейм-дизайнер Дэвид Яффе, ответственный за создание оригинальной God of War и Twisted Metal, завил, что ему понравилась Dragon Age: The Veilguard. Всем критикам он посоветовал «заткнуться и развлекаться», а не писать язвительные комментарии в интернете.
«Новая Dragon Age — веселая игра. Мне все равно, как она продалась. Что с вами не так? <...> Почему вам так важно, провалилась игра или стала хитом? Я наиграл примерно 14 часов, и мне очень понравилось. Просто заткнитесь и развлекайтесь», — Дэвид Яффе.
Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября и получила высокие оценки от критиков, которые назвали игру возвращением настоящей BioWare. А вот геймеры оказались не так довольны, раскритиковав почти все аспекты игры. Особенно заострение внимания на инклюзивности.
Ну да, почему бы и нет. Каждая уважающая себя игра в стиле дарк фэнтези должна быть весёлой.))
Так это веселая игра, а не игра в стиле дарк фэнтези. Веселитесь, ребята)))
Этот дизайнер дурной какой то
Почему, обычный обкурок - там таких полно!)
Да мы бы может и рады но развлечений не завезли.
Жри дерьмо и улыбайся!
Современная игровая индустрия…
Петух защищает петуха. Смотреть без регистрации и смс. Я хз сколько там наиграл и даже не был в Минраторусе или Тревизо, ибо просто тупо стало лень. И я играть не хочу в это, спасибо. У меня есть во что поиграть вместо этого.
Это тот Дуремар которого поматросили и бросили? А что ему еще остается как не напоминать о себе дебильными постами?)
Старый pid….ras
обыкновенный левый фашизм
Братан, ведь ты ни ухом ни рылом, ни кто такие левые ни что такое фашизм.
ну конечно,один ты дартаньян
Сам заткнись
И снес от греха подальше. В инквизиции и то "веселее".
и в чем он не прав игра сама по себе не плохая на раз пройти точно можно да и щас рпг нет вовсе!