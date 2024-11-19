"Заткнитесь и развлекайтесь": создатель God of War заступился за Dragon Age

Гейм-дизайнер Дэвид Яффе, ответственный за создание оригинальной God of War и Twisted Metal, завил, что ему понравилась Dragon Age: The Veilguard. Всем критикам он посоветовал «заткнуться и развлекаться», а не писать язвительные комментарии в интернете.

«Новая Dragon Age — веселая игра. Мне все равно, как она продалась. Что с вами не так? <...> Почему вам так важно, провалилась игра или стала хитом? Я наиграл примерно 14 часов, и мне очень понравилось. Просто заткнитесь и развлекайтесь», — Дэвид Яффе.

Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября и получила высокие оценки от критиков, которые назвали игру возвращением настоящей BioWare. А вот геймеры оказались не так довольны, раскритиковав почти все аспекты игры. Особенно заострение внимания на инклюзивности.