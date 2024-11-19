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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.5 2 031 оценка

"Заткнитесь и развлекайтесь": создатель God of War заступился за Dragon Age

Simple Jack
Новости

Гейм-дизайнер Дэвид Яффе, ответственный за создание оригинальной God of War и Twisted Metal, завил, что ему понравилась Dragon Age: The Veilguard. Всем критикам он посоветовал «заткнуться и развлекаться», а не писать язвительные комментарии в интернете.

«Новая Dragon Age — веселая игра. Мне все равно, как она продалась. Что с вами не так? <...> Почему вам так важно, провалилась игра или стала хитом? Я наиграл примерно 14 часов, и мне очень понравилось. Просто заткнитесь и развлекайтесь», — Дэвид Яффе.

Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября и получила высокие оценки от критиков, которые назвали игру возвращением настоящей BioWare. А вот геймеры оказались не так довольны, раскритиковав почти все аспекты игры. Особенно заострение внимания на инклюзивности.

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-35
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
WittyOrvilleton
Новая Dragon Age — веселая игра

Ну да, почему бы и нет. Каждая уважающая себя игра в стиле дарк фэнтези должна быть весёлой.))

14
Costollom

Так это веселая игра, а не игра в стиле дарк фэнтези. Веселитесь, ребята)))

1
Господин Никто

Этот дизайнер дурной какой то

9
askazanov

Почему, обычный обкурок - там таких полно!)

3
Destroited
Заткнитесь и развлекайтесь

Да мы бы может и рады но развлечений не завезли.

9
Fatum Sibir

Жри дерьмо и улыбайся!

Современная игровая индустрия…

6
JKarter

Петух защищает петуха. Смотреть без регистрации и смс. Я хз сколько там наиграл и даже не был в Минраторусе или Тревизо, ибо просто тупо стало лень. И я играть не хочу в это, спасибо. У меня есть во что поиграть вместо этого.

4
Шмоня Натанзон

Это тот Дуремар которого поматросили и бросили? А что ему еще остается как не напоминать о себе дебильными постами?)

3
Mr Merlegant

Старый pid….ras

2
ДаДжи

обыкновенный левый фашизм

1
Сережаа

Братан, ведь ты ни ухом ни рылом, ни кто такие левые ни что такое фашизм.

-6
ДаДжи Сережаа

ну конечно,один ты дартаньян

0
oleg21412
"Заткнитесь и развлекайтесь"

Сам заткнись

0
Nightma[R]e
Я наиграл примерно 14 часов

И снес от греха подальше. В инквизиции и то "веселее".

0
Ezdeaz

и в чем он не прав игра сама по себе не плохая на раз пройти точно можно да и щас рпг нет вовсе!

-3