Dragon Ball FighterZ появится на PS5 и Xbox Series X/S уже 29 февраля

После анонса в августе 2022 года игра Dragon Ball FighterZ от Arc System Works наконец-то появится на Xbox Series X/S и PS5 совсем скоро, а именно 29 февраля. Обе версии будут доступны в полночь по местному времени (в зависимости от вашего региона) и будут включать в себя откат сетевого кода.

Это также означает, что откат сетевого кода станет доступен после нескольких месяцев задержек и бета-тестирования для игроков на ПК в Steam и Windows Store. Что касается версий для текущего поколения, то они предлагают бесплатные обновления для владельцев предыдущих поколений. Игроки Xbox One могут получить доступ к версии Series X/S с функцией Smart Delivery, а игроки PS4 - к версии PS5.

Другие подробности, такие как увеличенное разрешение и частота кадров, пока не уточняются, так что следите за новостями. Этот командный файтинг получил множество обновлений и новых персонажей, а вместе с Dragon Ball Xenoverse 2 разошелся тиражом более 10 миллионов копий.