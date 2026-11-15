В Dragon Ball FighterZ готовят обновление баланса для командных боёв

Компания Bandai Namco представила новый трейлер Dragon Ball FighterZ, посвящённый предстоящему обновлению баланса. Разработчики из Arc System Works готовят очередные изменения для популярного файтинга по мотивам вселенной Dragon Ball.

Обновление будет направлено на корректировку игрового баланса, который особенно важен для соревновательных сражений. В Dragon Ball FighterZ игроки формируют команды из трёх персонажей и могут переключаться между бойцами прямо во время поединков, комбинируя их способности и специальные атаки.

Новый трейлер напоминает о динамичной боевой системе файтинга и демонстрирует зрелищные столкновения знакомых героев. При этом подробный список изменений, включая возможные корректировки отдельных персонажей и их приёмов, пока не раскрыт.

Обновление баланса Dragon Ball FighterZ выйдет в ближайшее время. Точную дату его выпуска разработчики пока не назвали.