Вышел взлом для актуальной версии Dragon Ball FighterZ - Steam-версия по-прежнему защищена Denuvo

Пользователь azikker сообщил о том, что ему удалось адаптировать эмулятор MS Store от группы RUNE для актуальной версии файтинга Dragon Ball FighterZ. Ранее данный эмулятор RUNE использовали для взлома Tomb Raider: Definitive Edition и Code Vein.

azikker отметил, что это хорошая альтернатива для тех, у кого возникают проблемы с версией 1.31 от Empress, который она выпустила в 2021 году, взломав Denuvo в игре. MS Store версия не защищена Denuvo, благодаря чему обладает ускоренными загрузками и меньшими нагрузками на процессор.

Кроме того, с момента взлома от Empress игра получила 5 балансных патчей, а в 2026 году для игры выйдет новый DLC-персонаж - новый взлом позволит получить обновление в день его выхода. В свою очередь Steam-версия по-прежнему защищена Denuvo.

По словам azikker, он проверил взлом на Windows 10 22H2 и Win11 24H2 с локальной учётной записью - для запуска игры не требуются какие-либо дополнительные дистрибутивы или наличие MS Store, так что это полностью рабочий офлайн-взлом без внешних зависимостей, в отличии от более ранних UWP-игр.