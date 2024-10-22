Аниме-файтинг Dragon Ball: Sparking! ZERO продолжает доминировать в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 15 по 22 октября. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Первую строчку продолжает удерживать Dragon Ball: Sparking! ZERO. Этот аниме-файтинг от Spike Chunsoft и Bandai Namco лидирует среди платных игр в Steam уже третью неделю подряд.

На третьем месте расположилась многопользовательская игра Liarʼs Bar, которая посвящена азартным играм в атмосферном баре. Интересно, что игра ещё находится в раннем доступе, но уже набрала популярность.

Предзаказы Call of Duty: Black Ops 6 заняли шестое место, а выживание DayZ вместе с дополнением Frostline вновь вернулись в топ-10, заняв пятое и девятое места соответственно.

Кроме того, крупное дополнение для Factorio позволило песочнице снова попасть в топ-10.