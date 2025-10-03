Авторы Dragon Ball: Sparking! ZERO отмечают появление более 200 персонажей и обещают новости в 2026 году

Почти год прошёл с релиза Dragon Ball: Sparking! ZERO на Xbox Series X/S, PS5 и PC, и теперь игра готовится покорить новые платформы. Уже 14 ноября проект выйдет на Nintendo Switch и Switch 2, а вместе с этим Bandai Namco представила свежий трейлер, собравший всех доступных бойцов. Их число впечатляет — 208 персонажей. Напомним, базовая версия включала 182 героя, а последующие DLC расширили ростер за счёт персонажей из Dragon Ball Super: Super Hero, грядущего аниме Dragon Ball Daima и даже оригинального Шаллота из мобильной Dragon Ball Legends.

Финал ролика завершился прощанием Гоку с Бу из Dragon Ball Z, но внимательные фанаты заметили намёки на новых героев. Издатель подтвердил: следующий DLC уже в работе и предложит ещё больше бойцов. Точная дата релиза дополнения неизвестна, однако детали обещают раскрыть в январе 2026 года.

Таким образом, Sparking! ZERO продолжает развиваться, радуя поклонников не только огромным выбором персонажей, но и стабильной поддержкой, превращая игру в одну из самых масштабных адаптаций вселенной Dragon Ball.