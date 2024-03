Bandai Namco и Spike Chunsoft представили первый геймплейный трейлер Dragon Ball: Sparking! Zero

Bandai Namco и Spike Chunsoft представили первый геймплейный трейлер предстоящей игры. Так же была показана геймплейная демонстрация с матчем между Гоку и Вегетой с несколькими кинематографическими столкновениями, в которых участвует продюсер Дзюн Фурутани. Также показаны Dragon Dash, обеспечивающий высокую скорость передвижения, система контрприемов и Impact Action, позволяющая проводить интенсивные поединки или обмениваться энергетическими взрывами.

Новая механика - Ultimate Blast, представляющая собой особые приемы, которые могут похвастаться интенсивным визуальным эффектом. Обычные движения были улучшены и стали эквивалентны приему "рывок" из предыдущих игр, а также был добавлен прием "короткий рывок", который может быть связан с различными другими приемами.

Skill Count вводит действия, которые накапливаются со временем во время боя, а Revenge Coutner позволяет игрокам наносить ответный удар, поглощая атаку противника. Super Perception - это контркоманда, которая выполняется в преддверии различных атак, включая Ki Waves. И Revenge Counter, и Super Perception могут быть активированы только после накопления достаточного количества Skill Count.

Dragon Ball Sparking! Zero знаменует собой долгожданное возвращение серии Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, анонсированное на The Game Awards после долгих лет работы. Разработанная Spike Chunsoft, командой, создавшей оригинальную серию Budokai Tenkaichi, Dragon Ball Sparking! Zero - это значительный шаг вперед для франшизы. Используя передовые возможности Unreal Engine 5, она поднимает геймплей и возможности арена-браулеров на новую высоту. Кроме того, игра представляет собой возвращение к оригинальному японскому названию франшизы, соответствующему тому, как оригинальный Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi был известен как DRAGON BALL Z: Sparking! в Японии.

Dragon Ball: Sparking! Zero выйдет на PlayStation 5, PC и Xbox Series X|S. Дата выхода пока не объявлена.