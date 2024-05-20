Bandai Namco показала новые скриншоты файтинга Dragon Ball: Sparking! Zero

Пока в сети обсуждаются последние слухи о дате выхода Dragon Ball Sparking Zero, сотрудники Bandai Namco и Spike Chunsoft опубликовали новые изображения, на которых запечатлены главные герои долгожданного файтинга.

Спойлер

Те, кто с интересом следит за развитием этого амбициозного проекта, уже знают, что следующая глава Budokai Tenkaichi будет опираться на возможности движка Unreal Engine 5, чтобы подарить нам еще более захватывающий, яростный и, что самое главное, веселый игровой процесс.

На последней порции снимков, которыми поделились в Twitter/X, запечатлены некоторые из персонажей, которые составят огромный список бойцов в Dragon Ball Sparking Zero.