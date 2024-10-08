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Dragon Ball: Sparking! Zero 11.10.2024
Экшен, Файтинг, Аниме
6.1 35 оценок

Dragon Ball: Sparking! ZERO и EA SPORTS FC 25 возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 1 по 8 октября. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Лидером чарта продаж стал аниме-файтинг Dragon Ball: Sparking! ZERO, релиз игры запланирован на 10 октября, но даже до официального выхода проект уже достиг впечатляющих результатов.

Новому хоррору не удалось обойти EA Sports FC 25, но вряд ли это связано с качеством новой Silent Hill, так как игра получает «крайне положительные» отзывы, хотя к её оптимизации и есть вопросы.

Digital Foundry: ремейк Silent Hill 2 выглядит отлично, но в нем есть и проблемы

Warhammer 40,000: Space Marine 2 продолжает демонстрировать прекрасные результаты и не дает вытеснить себя из топ-10, как и царь обезьян из Black Myth: Wukong, который расположился на седьмом месте.

Понравился Space Marine 2 и хочется еще? Подборка фан-фильмов и роликов по Warhammer 40,000 для поддержания атмосферы
  1. Dragon Ball: Sparking! ZERO;
  2. EA SPORTS FC 25;
  3. Silent Hill 2;
  4. Steam Deck;
  5. Warhammer 40,000: Space Marine 2;
  6. Diablo 4;
  7. Black Myth: Wukong;
  8. THRONE AND LIBERTY - Celebration Pack: Gold;
  9. TCG Card Shop Simulator;
  10. Rust.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
SharpDuke

Фанаты казино с pay-to-win опять подставили рты под задницу EA.

1
антон фекалис

спейс марин ебёт макаку) по продажам

-2
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Чтобы еба ть макаку нужно еще ебалку отрастить.

3
антон фекалис

анимешный вырвиглазный калл

-3