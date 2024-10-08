Dragon Ball: Sparking! ZERO и EA SPORTS FC 25 возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 1 по 8 октября. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
Лидером чарта продаж стал аниме-файтинг Dragon Ball: Sparking! ZERO, релиз игры запланирован на 10 октября, но даже до официального выхода проект уже достиг впечатляющих результатов.
Новому хоррору не удалось обойти EA Sports FC 25, но вряд ли это связано с качеством новой Silent Hill, так как игра получает «крайне положительные» отзывы, хотя к её оптимизации и есть вопросы.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 продолжает демонстрировать прекрасные результаты и не дает вытеснить себя из топ-10, как и царь обезьян из Black Myth: Wukong, который расположился на седьмом месте.
- Dragon Ball: Sparking! ZERO;
- EA SPORTS FC 25;
- Silent Hill 2;
- Steam Deck;
- Warhammer 40,000: Space Marine 2;
- Diablo 4;
- Black Myth: Wukong;
- THRONE AND LIBERTY - Celebration Pack: Gold;
- TCG Card Shop Simulator;
- Rust.
Фанаты казино с pay-to-win опять подставили рты под задницу EA.
спейс марин ебёт макаку) по продажам
Чтобы еба ть макаку нужно еще ебалку отрастить.
анимешный вырвиглазный калл