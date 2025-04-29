Dragon Ball: Sparking! ZERO может выйти на Nintendo Switch 2 - игра получила возрастной рейтинг в Саудовской Аравии

Похоже, грядущая консоль Nintendo Switch 2 пополнится еще одним крупным тайтлом. Как стало известно, Dragon Ball: Sparking! ZERO получила возрастной рейтинг для этой платформы от Главного управления по регулированию СМИ Саудовской Аравии. Хотя официального анонса версии для Switch 2 пока не было, такой шаг может намекать на скорое заявление со стороны Bandai Namco и Spike Chunsoft.

Игра представляет собой динамичный 3D-файтинг на арене, продолжающий традиции серии Budokai Tenkaichi. Сейчас Sparking! ZERO заявлена только для PS5, Xbox Series X/S и ПК, однако упоминание новой платформы может говорить о том, что разработчики готовят порт и для консоли Nintendo следующего поколения.

Учитывая растущий список сторонних проектов для Switch 2, появление Dragon Ball: Sparking! ZERO вполне логично — особенно с учетом популярности франшизы.