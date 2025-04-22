Dragon Ball: Sparking! Zero получит DLC с новыми бойцами 24 апреля

Bandai Namco и Spike Chunsoft подтвердили дату выхода первого дополнения для Dragon Ball: Sparking! Zero. DLC под названием Daima Character Pack 1, основанное на грядущем аниме Dragon Ball Daima, станет доступно с 24 апреля. Однако владельцы Season Pass получат ранний доступ уже с полуночи 22 апреля.

Хотя официальная цена пока не объявлена, ожидается, что она составит 17,99 евро — как и у предыдущего дополнения Hero of Justice Pack. Релиз сопровождается новым трейлером, в котором продемонстрированы свежие бойцы, присоединяющиеся к ростеру игры.

В Daima Character Pack 1 игроков ждут новые мини-версии знакомых героев — Гоку и Вегеты, включая их трансформации до Супер Сайяна 3. Также представлены оригинальные персонажи Daima: Глорио, Панзи и загадочный Маджин Куу. DLC не только порадует фанатов ностальгией, но и расширит боевые возможности в Sparking! Zero.

Полный список бойцов: