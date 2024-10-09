Dragon Ball: Sparking! ZERO уже стал самым успешным файтингом в истории Steam

Возвращение любимой серии Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi вызвало огромный ажиотаж, и это подтверждают цифры. Игра Dragon Ball: Sparking! ZERO, доступная в раннем доступе для владельцев Deluxe и Ultimate Edition, уже привлекает большое количество игроков.
Согласно данным SteamDB, на момент написания статьи пиковое количество одновременных игроков в Steam достигло 91 005, что превосходит показатели других крупных файтингов на платформе. Игра обошла такие проекты, как Street Fighter 6 (70 573 игроков), Tekken 8 (49 977), Dragon Ball FighterZ (44 303), Mortal Kombat 1 (38 129) и Guilty Gear Strive (31 156).
Особенно впечатляет то, что такие цифры игра достигла уже в первый день раннего доступа. Ожидается, что популярность Dragon Ball: Sparking! ZERO будет только расти после полноценного релиза, который состоится 11 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
вот только бойцы там почти одни и те же ....
Дойка франшизы с глупыми сюжетами новыми и карикатурными не колоритными персонажами. Убожество в самом худшем проявлении. Хотя камеры в этой части интереснее перемещаются) 7/10 , но не более.
ну есесн куда там мортал комбату до этой гвнины рисованной
играть в сайлент хилл ремейк? нее. Играть в спейс марин? неее. играть в игры с норм графикой? неее. играть в анимешную херотень? дааа