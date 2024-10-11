Файтинг Dragon Ball: Sparking! Zero привлек более 122 000 игроков в Steam

Dragon Ball: Sparking! Zero очень хорошо себя чувствует в Steam, где за последние несколько часов она преодолела максимальный пик в 100 000 одновременных игроков, что сделало ее самой популярной игрой из серии Dragon Ball за всю историю, способной превзойти в жанре файтингов даже Street Fighter 6 и Tekken 8.

Если быть точным, то самый высокий пик, достигнутый на данный момент в Steam, составил 122 554 игрока. В настоящее время в Dragon Ball: Sparking! Zero насчитывает около 57 000 игроков.

Игра Spike Chunsoft для Bandai Namco также занимает первое место по глобальным продажам (Steam рассчитывает позиции по выручке, а не по количеству проданных копий), хотя в ближайшие часы ей может бросить вызов японская ролевая игра Metaphor: ReFantazio, которая стартовала сегодня.

Народная молва также не осталась в стороне: 94 % из более чем 12 000 отзывов, полученных на данный момент, были положительными, что означает общий рейтинг «Очень положительный». Одним словом, мы говорим о всеобщем успехе, который может даже возрасти в выходные — время, когда в игры обычно играют больше всего, и количество актуальных игр неизбежно растет.