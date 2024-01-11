Новая информация о Dragon Ball Sparking! Zero появится в конце этого месяца

Компания Bandai Namco анонсировала новое мероприятие Dragon Ball Battle Hour, которое пройдет с 26 по 28 января 2024 года. Поклонников, которые посетят это очное мероприятие в Los Angeles Convention Center, ждут различные товары, вечеринки, матчи по карточным играм и многое другое.

Кроме того, официальный Twitter-аккаунт Dragon Ball Games подтвердил, что появится новая информация о недавно анонсированной Dragon Ball Sparking! Zero. Согласно расписанию сайта, рассылка новостей состоится 28 января. Наряду с логотипом Dragon Ball Sparking! Zero и логотипом этой конкретной панели, был предоставлен следующее описание:

Продюсер Рё Мито, работавший над серией "DRAGON BALL Z Sparking", и продюсер Масаюки Хирано, генеральный продюсер игр DRAGON BALL, выступят на мероприятии Battle Hour, чтобы поделиться некоторыми историями работы над играми DRAGON BALL. Кроме того, мы предоставляем игрокам и фанатам возможность задать вопросы этим двум продюсерам. Ответы на вопросы будут даны на сцене в день мероприятия.

На предстоящем мероприятии также будет организована специальная панель для недавно анонсированного аниме-сериала Dragon Ball DAIMA с исполнительным продюсером Dragon Ball Акио Иёку. Фанаты смогут узнать "закулисные подробности о создании аниме Dragon Ball DAIMA, выход которого запланирован на осень 2024 года, а также другую эксклюзивную информацию". Кроме того, будут представлены новые работы создателя сериала Акиры Ториямы.

Dragon Ball Sparking! Zero - это долгожданное возвращение серии Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, анонсированное на The Game Awards спустя много лет. Эта новая часть, представленная в трейлере с внутриигровыми кадрами, представляет собой визуально захватывающее и аутентичное продолжение серии Budokai Tenkaichi. В ней тщательно воссозданные легендарные персонажи и их культовые способности участвуют в грандиозных сражениях на огромных разрушаемых аренах.

Разработанная Spike Chunsoft, командой, создавшей оригинальную серию Budokai Tenkaichi, Dragon Ball Sparking! Zero - это значительный шаг вперед для франшизы. Используя передовые возможности Unreal Engine 5, она поднимает геймплей и возможности арена-браулеров на новую высоту. Кроме того, игра представляет собой возвращение к оригинальному японскому названию франшизы, соответствующему тому, как оригинальная Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi была известна в Японии как DRAGON BALL Z: Sparking!

Dragon Ball Sparking! Zero находится в разработке для PlayStation 5, Xbox и PC через Steam.