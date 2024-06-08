Новый геймплейный трейлер файтинга Dragon Ball: Sparking! ZERO раскрыл дату выхода

Bandai Namco заботится о бренде Dragon Ball, о чем свидетельствует презентация последнего творения студии Spike Chunsoft на мероприятии Summer Game Fest.

Во время мероприятия мы смогли взглянуть на Dragon Ball: Sparking! ZERO, который является файтингом, входящим в серию Budokachi Tenkaichi. Во время игрового процесса, который хорошо показан на кадрах ниже, мы окажемся на многих аренах и будем управлять персонажами со способностями, которые трудно описать.

Релиз Dragon Ball: Sparking! ZERO состоится 11 октября для PC, PS5 и Xbox Series X.