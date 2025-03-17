Новый трейлер Dragon Ball: Sparking! Zero раскрыл месяц выхода второго DLC и новых бойцов

Bandai Namco представила тизер второго DLC для Dragon Ball: Sparking! Zero, подтвердив, что оно выйдет в апреле. Расширение добавит персонажей из нового аниме Dragon Ball Daima, включая «мини» версии Гоку и Вегеты.

Теперь стало известно, какие бойцы пополнят ростер. В трейлере показаны Гоку (мини) в форме Суперсайяна, Вегета (мини) в базовой и Супер Сайяне первого уровня, а также Глорио — новый персонаж из Daima. Интересно, что базовый Гоку (мини) ранее был бонусом за предзаказ и позднее появится в продаже отдельно.

DLC 2 входит в Сезонный пропуск за €34,99 и доступно в Deluxe и Ultimate изданиях. Его можно будет купить отдельно, хотя точная цена пока неизвестна. Вероятно, она составит около €17,99, как и Hero of Justice Pack с персонажами из Dragon Ball Super: Super Hero.

Пока неизвестно, добавят ли в DLC 2 еще бойцов. Однако с учетом апрельского релиза новые подробности появятся в ближайшие недели. Также известно, что третье DLC вновь будет связано с Dragon Ball Daima, а утечки в Steam намекают на его скорый выход.