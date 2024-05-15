Новый возрастной рейтинг Dragon Ball: Sparking! ZERO раскрывает окно релиза в 2024 году

Файтинг Dragon Ball: Sparking! ZERO получил возрастной рейтинг в Сингапуре, и, судя по рейтингу, релиз игры не заставит себя долго ждать.

Как сообщает eXputer, Infocomm Media Development Authority, сингапурский совет по рейтингу развлечений, недавно выставил возрастной рейтинг грядущему файтингу, раскрыв ранее не анонсированное окно релиза - 2024 год. Однако это не является официальным подтверждением того, что игра действительно выйдет в ближайшие полгода, так что мы должны воспринимать вновь обнародованное окно запуска с долей недоверия.

Dragon Ball: Sparking! ZERO поднимет взрывной геймплей серии Budokai Tenkaichi на новую высоту, представив огромный список персонажей, которые будут точно воссозданы со всеми их фирменными специальными атаками, трансформациями и техниками.

Dragon Ball: Sparking! ZERO выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S в еще не подтвержденную дату релиза.