Первое DLC для Dragon Ball: Sparking! ZERO добавит 11 новых бойцов

Издатель Bandai Namco и разработчик Spike Chunsoft анонсировали DLC для Dragon Ball: Sparking! ZERO, которое добавит 11 новых играбельных персонажей, один костюм и три пользовательских сражения.

Для владельцев сезонного абонемента DLC станет доступным 21 января, а все остальные игроки смогут воспользоваться новым контентом с 23 января.

Среди новых персонажей выделяются Гохан (SH) и его версии, Пикколо (SH) с вариациями, а также Гамма 1, Гамма 2 и Селл Макс.

Напомним, что Dragon Ball: Sparking! ZERO доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam.