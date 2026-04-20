Пределы сломаны: для Dragon Ball: Sparking! ZERO анонсировано масштабное DLC с десятками бойцов

Dragon Ball: Sparking! ZERO получит одно из самых крупных расширений за всю историю серии. Издатель Bandai Namco и студия Spike Chunsoft представили DLC под названием Super Limit-Breaking NEO, релиз которого запланирован на лето 2026 года.

Главным нововведением станут более 30 новых персонажей, включая таких героев, как Супер 17, Бардок в форме Супер Сайяна, Чампа и Вегета из GT. Некоторые бойцы впервые появятся в линейке Budokai Tenkaichi, расширяя и без того внушительный ростер.

Дополнение также предложит расширенную кастомизацию — свыше 20 новых опций, позволяющих настраивать внешний вид и боевые способности персонажей. Игроки смогут воссоздавать культовые сцены из Dragon Ball или создавать собственные уникальные стили боя.

Среди прочих новинок — четыре новые арены, включая Дворец Ками и Стратосферу Планеты Вегета, а также полноценный одиночный режим Limit Breaker Journey. Он предложит разветвлённые сценарии, систему развития персонажей и перенос прогресса в онлайн.

Одновременно с DLC выйдет бесплатное обновление с переработанной боевой системой, призванной сделать сражения ещё глубже и динамичнее.