Релизный трейлер Dragon Ball: Sparking! ZERO воскрешает классическую начальную тему аниме-сериала

Игра Dragon Ball: Sparking! ZERO уже доступна в расширенном доступе для Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а 11 октября станет доступна для всех остальных. Для подготовки к запуску разработчики выпустили новый релизный трейлер, который вызывает волну ностальгии у фанатов. В ролике звучит знаменитая композиция «Cha-La Head-Cha-La» Хиронобу Кагеямы, которая была первой вступительной песней оригинального аниме Dragon Ball.

В игре представлено 182 персонажа, включая Гоку (мини) из Dragon Ball Daima — бонус за предварительный заказ. В будущем планируется добавить более 20 новых героев через три DLC-пакета, среди которых Гамма 1 и 2 из Dragon Ball Super: Super Hero.