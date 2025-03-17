Слух: Nintendo Switch 2 может получить Dragon Ball: Sparking! Zero на старте

Стартовая игровая линейка Nintendo Switch 2 пока не была представлена официально, но слухи продолжают появляться. По информации инсайдера eXstas1s, файтинг Dragon Ball Sparking Zero может выйти на консоли в день её релиза.

Игра, выпущенная в октябре 2024 года для ПК, PS5 и Xbox Series X/S, получила положительные отзывы и стала важной частью франшизы. Учитывая популярность серии Dragon Ball, её появление на Switch 2 может привлечь ещё больше игроков.

Bandai Namco, похоже, активно поддерживает новую консоль Nintendo. Ожидается, что 2 апреля 2025 года компания официально раскроет подробности о Switch 2, объявив цену и список стартовых игр.