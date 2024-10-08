Состоялся ранний релиз файтинга DRAGON BALL: Sparking! ZERO - PC-версия уже появилась в сети

Сегодня состоялся ранний релиз Deluxe и Ultimate изданий файтинга DRAGON BALL: Sparking! ZERO от компании Bandai Namco. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.
Dragon Ball: Sparking! Zero является продолжением франшизы Budokai Tenkaichi. Здесь игроков ждёт феерия динамичных боёв и уникальных механик. В игре доступно свыше 180 бойцов из разных эпох саги — от классического Dragon Ball Z до современного Super, с заходом в альтернативную реальность GT и даже в мир кинолент.
Релиз стандартного издания Dragon Ball: Sparking! ZERO состоится 11 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
не нашел её в сети
весь хентай этот на одно лицо як будто это все один сеттинг с персами и бесконечное количество рисованного треша