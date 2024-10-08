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Dragon Ball: Sparking! Zero 11.10.2024
Экшен, Файтинг, Аниме
6.3 32 оценки

Состоялся ранний релиз файтинга DRAGON BALL: Sparking! ZERO - PC-версия уже появилась в сети

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся ранний релиз Deluxe и Ultimate изданий файтинга DRAGON BALL: Sparking! ZERO от компании Bandai Namco. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

Dragon Ball: Sparking! Zero является продолжением франшизы Budokai Tenkaichi. Здесь игроков ждёт феерия динамичных боёв и уникальных механик. В игре доступно свыше 180 бойцов из разных эпох саги — от классического Dragon Ball Z до современного Super, с заходом в альтернативную реальность GT и даже в мир кинолент.

Релиз стандартного издания Dragon Ball: Sparking! ZERO состоится 11 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Ivan313

не нашел её в сети

0
Wolfenstein

весь хентай этот на одно лицо як будто это все один сеттинг с персами и бесконечное количество рисованного треша

-3