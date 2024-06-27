Свежий трейлер файтинга Dragon Ball Sparking! Zero посвящен новым персонажам

Spike Chunsoft и Bandai Namco представили новый трейлер грядущей игры Dragon Ball Sparking! Zero, в котором представлены новые персонажи.

Разработанная Spike Chunsoft, командой, создавшей оригинальную серию Budokai Tenkaichi, Dragon Ball Sparking! Zero - это значительный шаг вперед для франшизы. Используя передовые возможности Unreal Engine 5, она поднимает геймплей и возможности арена-браулеров на новую высоту. Кроме того, игра представляет собой возвращение к оригинальному японскому названию франшизы, соответствующему тому, как оригинальная Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi была известна как DRAGON BALL Z: Sparking! в Японии.

Что касается многопользовательской игры, то из-за детализированных эффектов и разрушаемого окружения сплит-скрин для локальной игры был невозможен, поэтому приоритетами стали онлайн-мультиплеер и одиночная игра. В качестве компромисса мультиплеер с раздельным экраном был подтвержден только для Гиперболической камеры времени. Игроки не смогут выбрать одинаковых персонажей.

Dragon Ball: Sparking! Zero выйдет для PlayStation 5, PC и Xbox Series X|S 11 октября 2024 года.