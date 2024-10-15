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Dragon Ball: Sparking! Zero 11.10.2024
Экшен, Файтинг, Аниме
6.9 48 оценок

За первый день продаж Dragon Ball: Sparking! Zero было продано три миллиона копий аниме-файтинга

butcher69
Новости

Релиз Dragon Ball: Sparking! Zero стал настоящим триумфом для Spike Chunsoft и Bandai Namco. За первый день продажи игры было продано три миллиона копий, что подтверждает огромный интерес к новинке.

Файтинг Dragon Ball: Sparking! Zero привлек более 122 000 игроков в Steam

Кроме того, игра достигла пикового числа в 122,6 тысячи игроков, став самым успешным платным файтингом в Steam. На платформе она получила высокую оценку — 93% на основе 22,8 тысячи отзывов, что также говорит о положительном восприятии среди игроков.

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Очевидно, что успех Dragon Ball: Sparking! Zero не ограничивается только Steam, и на консолях игра тоже показывает отличные результаты.

В игре представлено 182 персонажа, включая Гоку (мини) из Dragon Ball Daima — бонус за предварительный заказ. В будущем планируется добавить более 20 новых героев через три DLC-пакета

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