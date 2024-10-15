За первый день продаж Dragon Ball: Sparking! Zero было продано три миллиона копий аниме-файтинга

Релиз Dragon Ball: Sparking! Zero стал настоящим триумфом для Spike Chunsoft и Bandai Namco. За первый день продажи игры было продано три миллиона копий, что подтверждает огромный интерес к новинке.

Кроме того, игра достигла пикового числа в 122,6 тысячи игроков, став самым успешным платным файтингом в Steam. На платформе она получила высокую оценку — 93% на основе 22,8 тысячи отзывов, что также говорит о положительном восприятии среди игроков.

Очевидно, что успех Dragon Ball: Sparking! Zero не ограничивается только Steam, и на консолях игра тоже показывает отличные результаты.

В игре представлено 182 персонажа, включая Гоку (мини) из Dragon Ball Daima — бонус за предварительный заказ. В будущем планируется добавить более 20 новых героев через три DLC-пакета