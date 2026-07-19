Bandai Namco может закрыть Dragon Ball: The Breakers после трех лет поддержки

Bandai Namco, судя по последним признакам, может готовиться прекратить поддержку Dragon Ball: The Breakers — необычного многопользовательского проекта во вселенной знаменитого аниме. Компания пока официально не объявляла о закрытии игры, однако новые материалы указывают на возможное завершение ее жизненного цикла.

Поводом для слухов стал информационный буклет Bandai Namco с недавнего мероприятия DreamCon в Техасе. В разделе, посвященном играм Dragon Ball, были перечислены активные проекты франшизы, включая недавно анонсированную Dragon Ball Xenoverse 3 и Dragon Ball Z: Dokkan Battle. При этом Dragon Ball: The Breakers в списке не оказалось.

Дополнительным сигналом стало отсутствие новостей о десятом сезоне игры. Последнее крупное сезонное обновление для The Breakers вышло в июле 2025 года, а с тех пор Bandai Namco не сообщала о новых масштабных дополнениях.

Dragon Ball: The Breakers вышла в 2022 году и предложила необычный для серии формат: вместо привычных сражений сверхсильных героев игроки управляли обычными выжившими, которые пытались спастись от известных злодеев вроде Фризы и Клетки. Концепция напоминала асимметричные игры вроде Dead by Daylight, где одна сторона охотится, а другая пытается выжить.

Несмотря на оригинальную идею, проект с самого начала получил смешанную реакцию игроков и не смог стать одним из главных хитов франшизы. Возможное закрытие The Breakers совпадает с новым этапом развития игр Dragon Ball — Bandai Namco сейчас делает ставку на более крупные проекты, включая Dragon Ball Xenoverse 3.

Пока издатель не подтвердил прекращение поддержки, но отсутствие игры в свежих рекламных материалах и длительное отсутствие обновлений могут говорить о том, что Dragon Ball: The Breakers постепенно подходит к концу.