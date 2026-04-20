Dragon Ball Xenoverse 2 готовится к финалу: тизер DLC Future Saga Chapter 4 намекает на кульминацию истории

Dragon Ball Xenoverse 2 получила тизер последнего сюжетного дополнения — Future Saga Chapter 4, которое завершит масштабную DLC-линию игры. Bandai Namco и Dimps показали короткий трейлер, подтверждающий выход расширения летом 2026 года.

В ролике мелькают ключевые фигуры арки будущего, включая Гоку Блэка и Замасу, что сразу задаёт тон финальной части истории. Разработчики явно готовят эпическую развязку одной из самых заметных сюжетных линий игры.

Ожидается, что новое DLC продолжит традицию предыдущих глав: игрокам добавят дополнительные сюжетные миссии, новые способности и, возможно, свежих персонажей для боёв. Хотя подробности пока держатся в секрете, масштаб дополнения подаётся как завершающий аккорд многолетней поддержки.

Dragon Ball Xenoverse 2 вышла ещё в 2016 году, но до сих пор активно развивается. За почти десятилетие игра получила десятки DLC, кроссоверы с другими сериями и регулярные обновления баланса. Благодаря этому проект сохраняет стабильную аудиторию и остаётся одной из самых живых игр во вселенной Dragon Ball.

Анонс финального сюжетного дополнения многие воспринимают как знак того, что разработчики постепенно готовят почву для следующего шага серии. На фоне слухов о возможной Dragon Ball Xenoverse 3 интерес к будущему франшизы только усиливается.