Финальное DLC для Dragon Ball Xenoverse 2 уже смотрит в будущее - разработчики оставили прямой намек на Xenoverse 3

Почти десятилетняя история поддержки Dragon Ball Xenoverse 2 подошла к концу с выходом дополнения Future Saga Chapter 4. Однако разработчики из Dimps решили завершить игру не только финалом сюжетной линии, но и небольшой сценой после титров, которая напрямую связывает вторую часть с уже анонсированной Dragon Ball Xenoverse 3.

В центре событий DLC оказывается Фу, пытающийся использовать кристаллы времени в своих целях. После завершения истории персонаж признаёт свои ошибки и присоединяется к Патрулю времени. Однако главный сюрприз ждёт игроков уже после титров. Фу демонстрирует копию Кольца времени, энергии которого хватает ещё на одно путешествие, и вместе с главным героем заглядывает в будущее.

В короткой сцене персонажи оказываются в Вест-Сити из Dragon Ball Xenoverse 3. Хотя используется уже знакомый кадр из анонсирующего трейлера, эпизод служит своеобразным мостом между двумя играми. Фу отмечает, что «худший исход уже позади», а впереди их ждёт совершенно новое будущее.

Дополнение также намекает на изменения для Транкса и Патрульного времени, которые получают новые костюмы, хотя сами образы пока не демонстрируются. Не исключено, что это задел на их обновлённые роли в следующей части серии.

Полноценной информации о Dragon Ball Xenoverse 3 сцена не раскрывает, но она удачно завершает многолетнюю поддержку Xenoverse 2 и одновременно подогревает интерес к продолжению. Для фанатов это скорее символическая передача эстафеты: история одной игры завершается ровно в тот момент, когда начинается ожидание новой главы серии.