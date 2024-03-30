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Dragon Ball Xenoverse 2 25.10.2016
Экшен, Адвенчура, Файтинг, Аниме
8.3 102 оценки

Новый трейлер Dragon Ball Xenoverse 2 посвятили DLC Future Saga Chapter 1

butcher69
Новости

Компания Bandai Namco выпустила новый трейлер к игре Dragon Ball Xenoverse 2, рассказывающий о новом DLC и его новых антагонистах.

В DLC речь пойдет о Фу, который, судя по всему, экспериментирует с энергией суперзлодея. DLC под названием Future Saga пока не имеет даты выхода. Со временем оно будет выпущено в четырех частях, и трейлер анонсирует первую главу.

Dragon Ball Xenoverse 2 уже доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Выход версии для PS5 и Xbox Series X/S на текущем поколении запланирован на 24 мая. Те, кто уже владеет версией игры для предыдущего поколения, могут получить новые версии бесплатно через PlayStation Free Upgrades и Xbox Smart Delivery.

С момента своего выхода в 2016 году Dragon Ball Xenoverse 2 оказалась весьма успешной для издателя Bandai Namco и разработчика Dimps. Еще в мае 2023 года издатель сообщил, что игра была продана тиражом более 10 миллионов копий.

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