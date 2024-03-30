Новый трейлер Dragon Ball Xenoverse 2 посвятили DLC Future Saga Chapter 1

Приготовьтесь к путешествию по миру «Драконьего Жемчуга» с игрой Dragon Ball Xenoverse 2. Стоит отметить, что это не просто файтинг, а целая вселенная, наполненная элементами RPG и ММО. Если вы давний поклонник манги, аниме, фильмов или предыдущих видеоигр серии, то этот проект создан специально для вас.

Сиквел сохранил всё лучшее от первой части и добавил ряд улучшений и новшеств. Разработчики поработали над графикой, сделав её ещё более впечатляющей и детализированной. Кроме того, был улучшен сетевой код, обеспечивающий стабильную и плавную игру по сети.

Что касается геймплея, то Dragon Ball Xenoverse 2 предлагает множество знакомых приёмов из первой части, а также ряд новых вариантов, которые разнообразят ваш боевой арсенал. Теперь вы сможете создавать ещё более впечатляющие комбинации ударов и суперспособностей, чтобы одолеть своих противников.

Но эта игра не только про сражения на аренах. Вас ждёт полноценная сюжетная кампания, которая разделена на два этапа. Первый — это путешествие по открытому миру нового города Контон, который стал ещё больше и интереснее, чем в предыдущей части. Здесь вы сможете общаться с NPC, получать новую экипировку, исследовать магазины и выполнять различные квесты. А если захотите усилить своего персонажа, то отправляйтесь к учителям, которые помогут вам освоить новые приёмы.

Перемещаться по Контону можно как пешком, так и летая, что добавляет свободы и динамики в исследование мира. Вдобавок к этому, в игре появились 4 временные расщелины с дополнительными заданиями. Выполняя их, вы сможете прокачать своего протагониста и подготовиться к ещё более сложным испытаниям.

Второй этап кампании — это непосредственно драки на аренах. Здесь у вас будет возможность применить все свои навыки и умения, сразившись с легендарными персонажами вселенной «Драконьего Жемчуга». Каждый бой — это настоящий вызов, требующий стратегического мышления, быстрой реакции и умения адаптироваться к стилю противника.

Одна из самых интересных особенностей Dragon Ball Xenoverse 2 — это возможность взаимодействовать с другими игроками со всего мира. Вы сможете не только сразиться с ними в классических дуэлях, но и объединиться для совместных приключений. Представьте себе рейды, в которых участвуют 6 человек, сражающихся плечом к плечу против могущественных боссов. Это настоящее испытание на командную работу, слаженность и умение поддерживать друг друга в самых жарких битвах.

Но прежде чем отправиться в бой, вам предстоит создать своего уникального протагониста. Игра предоставляет широкие возможности для кастомизации персонажа. Можно настроить его внешность до мельчайших деталей, сделав по-настоящему неповторимым. Выберите расу своего героя: будь то земляне, фризы, сайяны, намекианцы или маджины — каждая из них обладает своими особенностями и сильными сторонами.

Помимо внешности, вы также сможете определить стиль боя своего персонажа. Будет ли он специализироваться на ближнем бою, предпочитая мощные удары и комбо, или же сосредоточится на дальних атаках, используя энергетические взрывы и суперспособности? А может, вы создадите универсального бойца, сочетающего в себе разные техники? Решение остаётся за вами.