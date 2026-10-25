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Ремейк Resident Evil Code: Veronica несколько раз перезапускали во время разработки
Продажи Pragmata достигли 2,7 млн проданных копий, а Onimusha: Way of the Sword - 1,7 млн копий
Capcom: Resident Evil: Requiem была финалом первого цикла, а вся история придет к развязке в следующие десять лет
The Legend of California перенесли на 2027 год - бывшие авторы Overwatch исправляют проблемы с серверами
Что играет в наушниках у геймеров: от "Короля и Шута" до BTS
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У владельцев iPhone Duo за $1999 трескается внутренний дисплей вдоль шарнира
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Представляем монгольскую конторционистку в Carnival Hunt
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Новая эпоха EA: приоритет спортивным симуляторам и шутерам ценой закрытия BioWare
Работа над нативным портом Killzone 3 на ПК
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