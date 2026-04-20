Bandai Namco официально анонсировала Dragon Ball Xenoverse 3

Компания Bandai Namco представила Dragon Ball Xenoverse 3, подтвердив, что новая часть популярной серии выйдет в 2027 году. Ранее проект показывали под рабочим названием Age 1000, из-за чего многие фанаты предположили, что речь идёт о духовном наследнике MMORPG Dragon Ball Online. Однако теперь стало ясно, что это полноценное продолжение линейки Xenoverse.

Анонс сопровождался первым трейлером продолжительностью почти четыре минуты. В ролике можно увидеть несколько персонажей, созданных с помощью редактора героя, а также услышать английскую озвучку Булмы. Традиционно для серии игрокам вновь предложат создать собственного персонажа и отправиться в путешествие по вселенной Dragon Ball, вмешиваясь в события знакомой истории.

Разработчики также подтвердили, что в игре используется оригинальный материал от создателя франшизы Акиры Ториямы. По словам авторов, работа над проектом началась ещё в конце 2010-х годов, и за это время для игры были подготовлены новые персонажи и элементы мира, созданные на основе идей легендарного автора.

В трейлере показано не так много известных героев, однако внимательные зрители заметили краткий намёк на Пикколо — в одном из кадров можно увидеть характерный силуэт его плаща.

К моменту выхода Dragon Ball Xenoverse 3 пройдёт около десяти лет с релиза второй части серии. Dragon Ball Xenoverse 2, выпущенная в 2016 году, всё это время продолжала получать обновления и дополнительный контент.

Новая игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam) в 2027 году.