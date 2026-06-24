Dragon Ball Xenoverse 3 делает ставку на новый мир и свободу выбора - представлен большой трейлер West City

Bandai Namco и студия Dimps опубликовали новый трейлер Dragon Ball Xenoverse 3 под названием Welcome to West City, раскрыв дополнительные подробности о долгожданном продолжении серии. Игра станет первой новой номерной частью франшизы за десять лет и предложит поклонникам совершенно новую главу во вселенной Dragon Ball.

События развернутся в эпоху AGE 1000 — оригинальном мире, основанном на идеях Акиры Ториямы. Центральной локацией станет Вест-Сити, где игрокам предстоит не только участвовать в сражениях, но и исследовать город, знакомиться с персонажами и открывать новые сюжетные линии. В трейлере показаны Бульма, Гамма-1 и несколько совершенно новых героев, включая Бретта, Лилику, ROM и Тапа.

Как и в предыдущих играх серии, пользователи смогут создать собственного персонажа, однако теперь разработчики обещают заметно расширить влияние выбора расы на игровой процесс. Саянцы сохранят доступ к различным формам Супер-Сайяна, тогда как другие расы получат уникальные механики развития и ведения боя.

Одним из главных нововведений станет система Soul Assist, позволяющая призывать на помощь союзников из вселенной Dragon Ball для совместных атак. Дополнит её механика Soul Switch, благодаря которой игрок сможет временно использовать силу известных персонажей, включая Крилина, Пикколо, Вегету, Транкса из будущего и Тьена, получая новые способности прямо во время сражения.

Судя по представленным материалам, Dragon Ball Xenoverse 3 стремится сохранить фирменный высокоскоростной экшен серии, одновременно расширяя ролевую составляющую и возможности исследования мира. Такой подход может стать самым заметным обновлением франшизы со времён выхода предыдущей части.

Релиз Dragon Ball Xenoverse 3 запланирован на 2027 год для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam.