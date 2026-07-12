Фанаты Dragon Ball требуют от Bandai убрать ограничение времени для трансформаций в Xenoverse 3

Новая демонстрация геймплея Dragon Ball Xenoverse 3 вызвала волну недовольства среди игроков из-за одной особенности — ограниченного времени действия трансформаций вроде Супер Сайяна.

Во время показа стало известно, что превращения теперь будут работать по таймеру. Например, форма Супер Сайян 1, согласно демонстрации, действует около одной минуты, а более мощные формы, включая Супер Сайян 3, имеют еще меньшее время использования.

Фанаты считают, что такое изменение делает одну из главных особенностей вселенной Dragon Ball менее привлекательной. Игроки отмечают, что трансформации должны ощущаться как полноценное усиление персонажа, а не как временная способность, которую приходится экономить.

Ранее в серии Xenoverse механика трансформаций уже менялась. В первой части игрокам приходилось постоянно поддерживать форму с помощью ки, а в Dragon Ball Xenoverse 2 система стала значительно удобнее. Теперь поклонники опасаются, что третья часть сделает использование Супер Сайяна слишком ограниченным.

Некоторые игроки предполагают, что длительность трансформаций может увеличиваться по мере прокачки или освоения навыков, однако разработчики пока официально этого не подтвердили.