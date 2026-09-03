Игроки Dragon Ball Xenoverse 3 смогут создать собственного бойца и обучить его приёмам 130 персонажей

На сентябрьском State of Play 2026 компания Sony представила Dragon Ball Xenoverse 3 и показала новый трейлер игры. Релиз запланирован на 2027 год.

Главной особенностью проекта станет расширенная система создания собственного персонажа. Игроки смогут самостоятельно выбрать внешний вид героя, его боевой стиль и набор приёмов, а затем отправиться спасать будущее мира Dragon Ball.

Для аватара будет доступно шесть уникальных рас, включая новую расу андроидов. Настройка персонажа не ограничится внешностью: разработчики позволят выбирать боевые стили, Soul Assist, способности пробуждения, Soul Switch, умения и другие элементы, влияющие на стиль сражений.

Всего игроки смогут обучаться у более чем 130 персонажей, включая неигровых героев. Благодаря этому каждый сможет собрать бойца с собственным набором движений, трансформаций и атак.

Dragon Ball Xenoverse 3 выйдет в 2027 году.