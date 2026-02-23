После десяти лет ожидания: Bandai Namco случайно раскрыла готовящийся анонс Dragon Ball Xenoverse 3

Слухи подтвердились: предстоящая игра Dragon Ball, известная под кодовым названием Age 1000, оказалась следующей частью серии Xenoverse. Информация случайно появилась на юго-восточноазиатской странице Bandai Namco в YouTube, где анонсный трейлер Age 1000 ненадолго появился в плейлисте с названием «DRAGON BALL Xenoverse 3». Позже плейлист был удалён, но пользователи уже успели зафиксировать утечку. Таким образом, Age 1000 официально превращается в долгожданное Dragon Ball Xenoverse 3.

Фанаты серии ждут продолжения почти десять лет: Dragon Ball Xenoverse 2 вышла в октябре 2016 года и получила множество обновлений, став одной из самых долгоживущих современных action-RPG. В центре серии — создание собственного персонажа во вселенной Z-бойцов, его прокачка и участие в новых сюжетах с участием классических героев и злодеев франшизы Dragon Ball.

При анонсе игры в январе некоторые предполагали, что Age 1000 станет продолжением Dragon Ball Online, MMORPG 2010 года, но утечка показала, что линейка Xenoverse останется основной.

Особое внимание привлекает работа Акиры Ториямы: несмотря на его кончину в 2024 году, над проектом Age 1000 он успел трудиться более пяти лет, создавая новые локации и персонажей для будущего тайтла.

Больше подробностей о Dragon Ball Xenoverse 3 станет известно во время мероприятия Dragon Ball Games Battle Hour, которое пройдёт 18 и 19 апреля. Фанатов ждут новые трейлеры, подробности сюжета и, вероятно, демонстрация игровых механик нового поколения.