Свежий ролик Dragon Ball Xenoverse 3 раскрыл первые подробности геймплея - новые механики и командные сражения

Bandai Namco и студия Dimps опубликовали семиминутный ролик «Первый взгляд на геймплей» Dragon Ball Xenoverse 3, подробно показав ключевые особенности продолжения популярной серии. Видео знакомит игроков с новой эпохой AGE 1000, где предстоит создать собственного героя и сражаться плечом к плечу с легендарными персонажами вселенной Dragon Ball.

Трейлер демонстрирует прохождение миссии в составе отряда до четырёх человек, где игрокам предстоит менять тактику в зависимости от ситуации — от сражений с многочисленными противниками до битв с могущественными боссами. Одной из главных особенностей станет система связей с культовыми героями, влияющая на развитие персонажа, его способности и стиль боя.

Особое внимание разработчики уделили обновлённой боевой системе. В центре каждого сражения находится механика «Ки»: её можно похищать у врагов с помощью специальных атак, вводя противников в состояние Ki Break и открывая возможность для мощного добивающего удара Break Smash. Кроме того, игрокам будут доступны кинематографические ультимативные приёмы, а также системы Soul Assist и Soul Switch, позволяющие призывать известных героев Dragon Ball и временно перенимать их силу.

Также подтверждены расовые трансформации, включая Супер Сайяна, а в будущем разработчики обещают добавить новые стили игры и дополнительные расы.

Релиз Dragon Ball Xenoverse 3 состоится в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Первый подробный показ геймплея даёт понять, что авторы делают ставку не только на масштабные сражения, но и на заметно более глубокую систему развития персонажей и командного взаимодействия.