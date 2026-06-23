В Dragon Ball Xenoverse 3 одиночная кампания получит столько же внимания, сколько мультиплеер

Продюсер Dragon Ball Xenoverse 3 Масаюки Хирано рассказал новые подробности об игре в интервью изданию Wccftech. По его словам, разработка проекта разделена поровну между одиночной кампанией и онлайн-составляющей.

События новой части развернутся в эпохе Age 1000 — спустя 148 лет после Dragon Ball Xenoverse 2. Игрокам вновь предстоит создать собственного героя и присоединиться к отряду Great Saiyan Squad, исследуя совершенно новую главу вселенной Dragon Ball.

Хирано подчеркнул, что сюжетная кампания останется полностью одиночной и займёт около 20–30 часов. При этом разработчики уделяют не меньше внимания многопользовательской составляющей, которая включает кооперативные миссии, соревновательные режимы и крупную онлайн-песочницу.

Одной из ключевых особенностей станет значительно расширенная кастомизация персонажей. В отличие от предыдущих частей, внешний вид героя больше не будет влиять на характеристики, а система развития позволит свободнее комбинировать стили боя и способности.

Также авторы подтвердили наличие полноценного кроссплея между всеми платформами и пообещали долгосрочную поддержку после релиза. Для Dragon Ball Xenoverse 3 уже готовится масштабный план обновлений с новыми событиями и контентом.

Релиз Dragon Ball Xenoverse 3 запланирован на 2027 год для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.