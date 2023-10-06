Bandai Namco зарегистрировала торговую марку Sparking! Zero в США ©

Компания Bandai Namco Entertainment подала заявку на регистрацию торговой марки "Sparking! Zero" 26 сентября в США.

Серия Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi в Японии известна как серия Dragon Ball Z: Sparking! Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi называется Dragon Ball Z: Sparking!; Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 - Dragon Ball Z: Sparking! Neo; и Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 - Dragon Ball Z: Sparking! Meteor

Компания Bandai Namco анонсировала новую часть серии Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi еще в марте, но до сих пор не сообщила ни официального названия, ни платформ, ни даты выхода.

Судя по торговой марке, игра будет называться Dragon Ball Z: Sparking! Zero, по крайней мере, в Японии, а также о том, что в ближайшее время будет анонсировано продолжение.