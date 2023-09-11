Новый файтинг Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi может выйти уже очень скоро ©

Японский издатель Bandai Namco совместно с разработчиками из студии Toei Animation в начале этого года анонсировали ожидаемое продолжение знаменитой серии файтингов Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi. Четвертую по счету часть франшизы представили трейлером с ностальгическими для фанатов кадрами, однако никакой информации после этого не сообщалось. Такой анонс создал впечатление, что новая Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi находится в активной разработке и далека от своего релиза, однако это не так. Авторитетный инсайдер убежден в уже очень скором выходе файтинга.

Автор утечек под ником EmperorBigD, который активно следит за азиатским рынком игр, поделился новой информацией о Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi. Согласно данным инсайдера, разработка четвертой части файтинга уже фактически завершена. Команда разработчиков занимается последней полировкой проекта перед его релизом. Проект выйдет намного "раньше, чем многие ожидают", сообщает EmperorBigD.

При этом инсайдер не называет даже примерной даты выхода игры. Наиболее вероятным кажется выход Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi весной 2024 года, так как осень этого года слишком заполнена громкими релизами.