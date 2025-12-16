Dragon Ball Z: Kakarot готовит второе дополнение DAIMA с мини-Вегетой и демоническими боссами

Bandai Namco и CyberConnect2 анонсировали вторую часть загружаемого дополнения для Dragon Ball Z: Kakarot — DAIMA: Adventure Through the Demon Realm – Part 2, выход которого запланирован на период с января по март 2026 года. Игроков ждёт масса нового контента, включая миниатюрного Вегету, опасных боссов и новые локации из Мира Демонов.

Главной новинкой станет мини-Вегета. Несмотря на миниатюрные размеры, он сохраняет всю силу короля Саянов. Его фирменный приём Armor Strike наносит сокрушительные удары, а Arc Shot позволяет загонять врагов в угол и выпускать высокоскоростную ударную волну, создавая возможности для продолжительных комбо. Игроки смогут по-новому оценить динамику боя, управляя этим компактным, но смертельно опасным персонажем.

Противостоять Вегете предстоит Тамагами Номер Два, безжалостному хранителю Двухзвёздного Шара Дракона. Его атаки впечатляют разнообразием: ярость торнадо нейтрализует вражеские приёмы и отбрасывает соперников, Crosswave Slash выпускает быструю крестообразную ударную волну, а Vortex Strike создаёт массивный водоворот, способный подавить целую группу противников.

Кроме того, игроки столкнутся с новыми врагами из Мира Демонов. Танк Жандармерии обладает мощными дальнобойными и заряжаемыми атаками, а Офицеры Жандармерии призывают подкрепление и атакуют со всех сторон, делая каждый бой непредсказуемым и напряжённым. Все эти нововведения расширяют исследование Первого Демонического Мира, добавляя новые стратегические возможности и тактические задачи.

Dragon Ball Z: Kakarot остаётся доступной на всех основных платформах: PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК через Steam. Второе дополнение DAIMA обещает подарить фанатам франшизы незабываемый опыт, сочетая динамичные бои, ярких персонажей и опасные испытания, которые проверят навыки каждого игрока. Подготовьтесь к новым приключениям в мире Dragon Ball Z и откройте для себя демоническую сторону вселенной, где сила измеряется не размером, а мастерством в бою.