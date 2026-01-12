Dragon Ball Z: Kakarot пробивает отметку в 10 млн проданных копий и раскрывает дату выхода DLC Daima - Part 2

Bandai Namco сообщила о новом крупном успехе Dragon Ball Z: Kakarot — ролевая игра по культовой франшизе преодолела рубеж в 10 миллионов проданных копий по всему миру. В честь этого события издатель опубликовал специальный трейлер, посвящённый пути Гоку и его союзников через самые знаковые и напряжённые сражения вселенной Dragon Ball Z. Финалом ролика стало объявление даты выхода следующего дополнения Daima – Part 2, которое станет доступно уже 15 января.

Dragon Ball Z: Kakarot заметно выделяется на фоне других игр по серии. В отличие от Xenoverse, FighterZ или Sparking! Zero, проект CyberConnect2 делает ставку не на чистый файтинг, а на ролевую составляющую. Игрокам предлагают не только пережить ключевые битвы оригинальной саги, но и исследовать мир, выполнять побочные задания, готовить еду, рыбачить и участвовать в других спокойных активностях.

Игра вышла в 2020 году на PS4, Xbox One и PC, а позже добралась до Nintendo Switch, PS5 и Xbox Series X|S. К июню 2024 года продажи составляли 8 миллионов копий, а значит, за последние полтора года проект разошёлся ещё тиражом в 2 миллиона, подтверждая стабильный интерес аудитории к приключениям Гоку.