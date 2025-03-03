Компания Bandai Namco представила новое DLC для Dragon Ball Z: Kakarot, вдохновлённое грядущим аниме Dragon Ball DAIMA. Дополнение «Приключение в царстве демонов» не только добавит в игру улучшенные предметы, но и предложит новую сюжетную линию.

В DLC DAIMA Гоку и его друзей превращают в детей из-за нового короля демонов. Чтобы вернуть прежний облик, героям предстоит исследовать Третье царство демонов, раскрывая его тайны и собирая Драконьи шары.

Игроков ждут новые локации, расширенные боевые возможности и новые персонажи поддержки. Релиз дополнения запланирован на лето, и фанаты смогут взглянуть на вселенную Dragon Ball с необычного ракурса.

Dragon Ball Z: Kakarot доступна на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC и Nintendo Switch.