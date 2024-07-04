Продажи Dragon Ball Z: Kakarot превысили восемь миллионов копий

Общее количество поставок и цифровых продаж ролевой игры Dragon Ball Z: Kakarot, разработанной компанией CyberConnect, превысило восемь миллионов копий по всему миру, объявил издатель Bandai Namco.
Dragon Ball Z: Kakarot рассказывает о приключениях Гоку и других бойцов Z, начиная с саги о Саянах и заканчивая сагой о Маджин Буу.
Dragon Ball Z: Kakarot впервые вышла на PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam 16 января 2020 года, затем на Switch 24 сентября 2021 года, на Stadia 26 октября 2021 года, а на PlayStation 5 и Xbox Series 13 января 2023 года. Сюжет игры был расширен двумя загружаемыми дополнениями.