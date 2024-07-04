Продажи Dragon Ball Z: Kakarot превысили восемь миллионов копий

Dragon Ball Z: Kakarot перенесёт вас в самое сердце любимой вселенной. Исследуйте огромный открытый мир, полный приключений, заводите новых друзей и бросайте вызов легендарным персонажам на эпических аренах.

Одна из главных особенностей игры — возможность выбирать между несколькими игровыми персонажами и их верными напарниками. Вы можете свободно переключаться между ними практически в любой момент, адаптируясь к меняющимся условиям боя. Каждый персонаж поддержки обладает уникальными способностями, которые могут помочь вам в атаке, защите или в других аспектах сражения, в зависимости от его класса. Это добавляет игре стратегической глубины и позволяет экспериментировать с различными комбинациями героев. Кроме того, игра буквально наполнена отсылками и знакомыми лицами из оригинальной серии, что делает её настоящим подарком для преданных фанатов Dragon Ball Z.

По мере прохождения игры ваш персонаж будет расти и развиваться. Также вы можете получить временное преимущество в бою, для этого нужно подкрепляться вкусной и полезной едой. Только не забудьте добыть все необходимые ингредиенты. Кроме того, старайтесь собирать специальные сферы и регулярно тренируйтесь в особых боях, чтобы разблокировать новые способности для своих героев и усилить уже имеющиеся. Разработчики позаботились о том, чтобы процесс прокачки был разнообразным, предлагая игрокам множество путей развития и избавляя от ощущения монотонного гринда.