Следующее DLC для Dragon Ball Z: Kakarot может быть основано на аниме Dragon Ball Daima

Dragon Ball Z: Kakarot может получить в будущем DLC, полностью посвященное Dragon Ball Daima, новому аниме с совершенно новым сюжетом, которое выйдет в эфир осенью этого года.

По крайней мере, так предполагают игровые файлы, обнаруженные датамайнером Josou Kitsune, в которых упоминается "Dragon Ball Z Kakarot Bonus Episode: Daima (Part 1)", что позволяет предположить, что в ближайшие месяцы появится еще больше тематического контента.

В конце концов, хотя внимание публики сейчас приковано к Dragon Ball: Sparking! Zero, Bandai Namco практически подтвердила, что продолжит поддерживать Dragon Ball Z: Kakarot новым контентом в будущем. Всего несколько дней назад компания сообщила, что игра достигла отметки в 8 миллионов проданных копий и что она "с нетерпением ждет возможности показать, что ждет нас в будущем".

Таким образом, гипотеза о видеоигровой адаптации Dragon Ball Daima в виде DLC для игры выглядит вполне правдоподобной, хотя мы советуем отнестись к этой информации с долей соли, пока не будет подтверждения или опровержения из официальных источников.

Для непосвященных, Dragon Ball Daima - это новый мультсериал, анонсированный в прошлом году компанией Toei Animation, выход которого в эфир запланирован на осень этого года. В нем будет рассказана новая история, происходящая между Z и Super, в которой Гоку, Вегета и другие воины Z превращаются в детей из-за желания, исполненного драконом. Это также последняя работа Акиры Ториямы, который скончался 1 марта и который, согласно официальным данным, работал над основным сюжетом и дизайном персонажей.