Хардкорный платформер Dragon is Dead покидает ранний доступ: полноценный релиз уже 6 июня

Издатель PM Studios и студия Team Suneat объявили, что хардкорный 2D-платформер Dragon is Dead официально выйдет из раннего доступа 6 июня и поступит в продажу на PC через Steam.

Игра стартовала в раннем доступе 7 июня 2024 года и с тех пор активно развивалась, прислушиваясь к мнению сообщества. Игроки отметили захватывающий сайдскроллинговый экшен, глубокую боевую систему и высокую динамику сражений. Финальная версия обещает ещё больше контента, включая новую область, мощного босса и одичавшую героиню по прозвищу Охотница на зверей.

Релиз версии 1.0 добавит многоуровневую систему сложности Nightmare, новое легендарное и мифическое снаряжение, а также механику закалки предметов, позволяющую гибко настраивать и усиливать экипировку. Кроме того, в финальной главе игроки столкнутся с фанатиками из Круга Черного Рассвета и раскроют последнюю тайну падения дракона.

По словам главы PM Studios Майкла Юма, Dragon is Dead — это «суровый и честный» проект, ставший результатом кропотливой работы небольшой, но преданной команды.